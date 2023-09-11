台股回測半年線 外資期現貨同步做空 大賣面板族群

台股今 (11) 日下挫 143 點、收在 16432 點，一舉殺破月線、回測半年線支撐，外資期現貨同步做空，除了大賣高股息類型 ETF，也瞄準今天強勢的面板族群提款，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 合計賣超張數破 3 萬張。

三大法人今日合計賣超 207.87 億元，其中，外資賣超 145.88 億元，連 4 賣，自營商同步提款 111.14 億元，為連 8 賣，投信買超 49.14 億元，已連 28 買；期貨方面，外資加碼空單 2714 口，空單未平倉口數提升至 6601 口。

觀察外資賣超對象，前十名有三檔高股息 ETF，包括國泰永續高股息、群益台灣精選高息以及元大高股息，賣超張數至少 1.2 萬張，面板族群群創、友達與佳世達等也遭提款，其他如矽統、金寶、台積電與台玻也有 7000 張以上。

外資買超則鎖定今日跌深類股，如 AI 概念股的緯創、光寶科、華泰、建準等，其中，緯創最獲青睞、買超張數突破 2 萬張，其他如中信金、新光金也都入列外資買超前十名。

投信與自營商則與外資對作，分別賣超緯創 578 張、5644 張，買超方面，兩者都偏好仁寶，分別加碼 3275 張、2139 張。