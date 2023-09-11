富邦金前8月稅後純益623.8億元 每股純益4.75元

富邦金 (2881-TW) 公布 8 月自結獲利數據，單月稅後純益 69.31 億元，累計前 8 月稅後純益 623.80 億元、年減 29.9%，累計每股稅後純益 (EPS)4.75 元，子公司台北富邦銀行單 8 月、累計前 8 月稅後純益雙創歷年同期新高。

其他子公司富邦證累計前 8 月稅後純益 51.5 億元，創歷年同期次高紀錄；富邦產險 8 月稅後純益 2.7 億元，是自今年 4 月起連續第 5 個月獲利，但累計前 8 月淨損仍有 26 億元。

核心子公司富邦人壽 8 月稅後純益 42.77 億元，累計前 8 月稅後純益 389.42 億元，投資收益來源為利息收入、國內外股票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益。

在債市部分，美國財政部計畫於下半年增發公債額度，推升公債利率反彈，因此策略上將繼續維持充足流動性部位，以利有效因應後續市況變化，動態調整投資部位。

富邦人壽表示，預期聯準會仍將維持一段時期基準利率於較高水準，推升美元走強，8 月美元兌台幣升值約 1.35%，貢獻當月匯兌利得。

台北富邦銀行 8 月稅後純益 23.37 億元，累計稅後純益 185.01 億元，較去年同期成長 2%，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約 17%。

台北富邦銀行憑藉核心業務獲利動能穩健，利息淨收益穩定增加，手續費淨收益較去年同期成長 34%，主要來自財管及信用卡收益較去年同期成長，股債評價及換匯交易利得皆較去年大幅提升。

富邦產險 8 月稅後淨利 2.70 億元，累計稅後虧損 25.97 億元，富邦產險將持續調整業務結構及強化風險控管，各險種獲利穩定提升，逐步抵銷因防疫保單所致之累積虧損。