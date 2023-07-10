捷流Q2營收7.27億元創新高 本季仍看好兩岸市場需求

閥門龍頭大廠捷流閥業 (4580-TW) 在兩岸訂單持續出貨挹注之下，2023 年第二季營收 7.27 億元，創新高，季增 9.55%，年增 3.44%，2023 年第三季。捷流仍持續看好台灣、中國大陸地區訂單需求，主要客戶拉貨動能持續穩定向上。

捷流 2023 年 6 月營收 2.43 億元，月減 1.63%，年增 4.79%，2023 年第二季營收 7.27 億元，創新高，季增 9.55%，年增 3.44%，今年上半年營收 13.91%，年增 5.2%。

捷流主管表示，第 2023 年第二季營收繳出歷年單季新高，主要受惠石化能源、電子、船舶等領域客戶加大工業閥門產品訂單拉貨，再加上捷流多元產業接單、兩岸生產據點與精進自動化效益、以及高客製化流體控制解決方案等優勢，於第二季切入亞洲區最大電子暨雲端數據中心品牌商擴建案、以及台灣與東南亞地區電廠等新訂單動能挹注，進一步墊高整體產能利用率。

捷流主管進一步表示，近年全球供應鏈重組趨勢，使東南亞國家成為半導體、高科技電子、傳統產業外移的受惠區域，加上擁有豐富的再生能源資源優勢及當地政府政策大力推動，挹注業者對於能源案場投資意願增加，憑藉捷流為各產業主要大廠重要合作供應夥伴，且手握知名案件實績、及高穩定度、低洩漏率之優異工業閥門品質與良好服務，仍持續密切留意東南亞、台灣等地區電廠、LNG 基建業務商機，以期創造未來營運向上動能。

展望 2023 年第三季，捷流持續看好台灣、中國地區訂單需求，主要客戶拉貨動能持續穩定向上，同時集團亦積極擴大整體業務接單能力，以目前整體在手訂單金額來看仍維持良好水位，且持續保持穩定增加態勢。