捷流閥業3月營收續強 Q1 6.64億元創同期新高

閥門業龍頭大廠捷流閥業 (4580-TW) 今 (12) 日公布最新營收，3 月營收 2.43 億元，月增 6.9%、年增 8.93%，續創歷年同期新高。累計首季營收為 6.64 億元，年增 7.2%，同步續創歷年同期新高。

捷流主管指出，第一季受惠集團不斷加速先前遞延訂單認列，且客戶拉貨動能維持穩定水準，加上持續建制智慧倉儲管理系統等數位化管理升級，除有效帶動整體產能稼動率保持良好水準，更有助優化庫存管理及滿足客戶訂單交期，挹注旗下工業閥門產品接單、出貨表現，推升 3 月、第一季營收雙創歷年同期新高。

根據觀察，台灣石化大廠戮力朝「優油、減碳、潔能」三大轉型策略，提升原油附加價值，帶動石化業者更重視生產、工安等環節，除全面導入智慧化方案，更將生產線維護工作從過去季修或歲修的預防保養邁向隨時智慧化預警的預知保養，凸顯石化業高安全工安需求，有望加速客戶對於旗下工業閥門產品汰換需求，帶動集團整體接單表現及出貨動能都穩定成長。

捷流進一步表示，以集團旗下閥門產品具有耐高壓、耐高 / 低溫、低洩漏率等高客製化研發製造技術，且集團齊全工業閥門產品線及垂直水平整合等優勢，有效針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等面向提供專業流體控制解決方案服務能力，皆有助於持續創造集團整體營運良好成長動能。

展望第二季，捷流仍持續看好各產業客戶訂單需求，透過多元產業業務接單模式，且積極與客戶排定出貨排程，有效掌握良好產能配置，並提升整體產能稼動率表現，同時隨著客戶拉貨動能增溫，皆有望挹注集團未來整體良好營運成長動能。

捷流閥業 2022 年全年營收 25.5 億元，毛利率 32.41%，年減 1.15 個百分點，全年稅後純益 3.33 億元，創新高，年增 5.88%，每股純益達 7.91 元。擬配發 每股 5.25 元股息。