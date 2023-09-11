網通、IC設計仍強，留意接棒標的!!

盤勢分析及重點股票

近期台股量能持續低迷，所以指數整理的時間當然也就較長，基本上就是看量能何時放大，因為出量才有機會去做後續的評估，在此之前應該就是維持區間看待即可。

至於補量的方式不外乎 2 種，一是出量拉抬，二則是殺盤取量，如果有出現其一情況時，盤勢將會有較明朗的方向出現，後續觀盤再多加留意即可。

那麼量能萎縮的情況下，能表現的個股大多就會以中小型為主，尤其是未來趨勢提前往上的族群較有機會，所以從 7 月以來，我不斷告訴大家網通一定要留意，所以看到今天中磊再創歷史新高、啟碁續創波段新高，我並不覺得意外。

當然已經創高的個股，我們也不會再去追，因為一定有低檔整理尾聲的股票會跟進往上，而這就是我們在鎖定的個股，如果你想跟上，務必趕快把握機會!!

再來記憶體的部分是近期分享給大家的族群，因為三星跟進減產之後，報價止跌回升的幅度非常有感，導致市場拉貨回補庫存的力道也加大，因此相關廠商的 8 月營收普遍都增加不少，從表中來看應該很清楚，所以後續該如何操作? 你知道嗎?

尤其群聯今天再創短波新高，其實已經在預告記憶體市況後續會怎麼走了，如果投資人沒辦法先知先覺，至少也要能後知後覺，如果連這樣都做不到變成不知不覺，將很難在市場上賺到錢，如果你真的不曉得如何操作，歡迎加入韋老師行列!!

最後就是 IC 設計的部分，今天來跟大家公開一檔 9/4 蓋牌股，它就是 8016 矽創，今天大漲再創波段新高，其實各位去比對之前節目分享的財報數據就應該不會意外，因為確實有大漲的條件，我們能掌握到就是因為功課都做足了。

我知道大家平常可能都要工作，所以這些功課，我們都會幫會員做好，然後適當時機就帶會員進場布局，接下來就是耐心等待收割，如果您認同這樣的操作，韋老師絕對是您最好的選擇!

尤其接下來還有很多財報優良的股票會接棒，像當時蓋牌的另一檔《低檔 IC 設計》也已經開始蠢蠢欲動，你一定要好把握上車!!

請看「股市大攻略」

https://youtu.be/YIrfvFSdsm8

請看「期貨大攻略」

https://youtu.be/OaTuEEHkWcw



股票知買知賣、百戰百勝，歡迎趕快加入我們的會員行列，及加入我們的群組

歡迎收看今天的『股市大攻略』『期貨大攻略』

持續鎖定我們的相關社團，幫你找出大飆股

持續追蹤我們的文章，帶給您最實用的分析！

Telegram 官方頻道：https://t.me/rich57999

Line 官方頻道：https://lin.ee/9eoRxs1

贏家攻略 FB 粉絲頁：https://reurl.cc/XZZ9D

文章來源：永誠國際投顧 - 韋國慶分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險