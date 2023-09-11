【量大強漲股整理】非AI族群逆勢創高，可鎖定那些潛力股，飆股大公開?

台股今日小幅開高後，AI 概念股湧現賣壓下挫百點，終場跌幅收斂，下跌 143.07 點或 0.86%，收在 16432.95 點，成交量 2834 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 145.88 億元；自營商同步提款 111.14 億元，為連 8 賣；投信買超 49.14 億元；三大法人合計賣超 207.88 億元。

台股今日開高走低，主要是受新台幣再度貶破上週低點，來到 32.069 元，加上 AI 股跌勢較重的影響下，指數拉回震盪，今日收量增黑 K 棒，雖然小破半年線支撐，但半年線上揚，有一定的支撐力道存在，指數依舊呈現季線與半年線箱型震盪整理，故短線有支撐；籌碼面，官股買超 3 天，合計 112.15 億元、投信買超 28 天，合計 829.75 億元；外資也賣多於買，不過投信連買積極護盤，資金轉入【非 AI 族群】、八月營收創高搭配 Q3 季底作帳的股票中，多數個股都能逆勢大盤。

未來將持續關注，本周三美國公布的 8 月 CPI、Apple 新機發表，以及 FED 利率決策會議，聯準會預計 09/19-09/20 開會，此次可能不會升息，11 月升息機率估 4 成，而台股方面可留意除了蘋概股外，軍工航太展即將在 9/14-9/16 登場，相關題材股有機會蓄勢待發!

個股部分，權值股，(2330-TW)台積電，下跌 3 元、(2317-TW)鴻海，翻黑下跌 0.94%、(2454-TW)聯發科，相對抗跌，上漲約 0.71%；AI 股，全面回檔，AI 指標股，(2382-TW)廣達，下跌近 6%，(3231-TW)緯創，同樣留下長黑 K，(2376-TW)技嘉，更一度跌停，成為相對弱勢股，另外，驅動 IC 族群因業績開始回升，(3545-TW)敦泰，漲超過 7%，(8016-TW)矽創，漲幅逾半根停板，成為逆勢上漲族群；航太展即將登場，軍工概念股逆勢抗跌；蘋果概念股 PA 的 (8086-TW) 宏捷科，早盤大漲逾 7% 再創波新高；網通 (6285-TW) 啟碁，相對抗跌，再創波段新高。

另外非 AI 股逆勢突圍，再創新高! 我們早就領先預告在前面!

我們再 2023.8.9 公開預告點名的非 AI 族群，鎖定的【車用電子】三檔，(1319-TW) 東陽、(1524-TW) 耿鼎、(1522-TW) 堤維西全面逆勢抗跌走高!

其中車用零組件，龍頭大廠 (1319-TW) 東陽，八月營收創新高，加上投信有所著墨下，股價再創波段新高! 我們早就領先預告，會員卡位在前面! 成為法人鎖碼的 Q3 潛力股，我們通通預告在前面!!!

【鑽石股】，(1319-W) 東陽，有不錯表現，股價再創七年新高! 來到 72.9 元大關!

投信持續鎖碼吃貨，股價當然有爆發力! 會員早就買好買滿，開心地賺鈔票了~

附上簡訊為證!!

2023.9.8(五) 佳螢在工商時報

2023.9.9

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投信作帳股，我們再 2023.9.8 公開預告點名的非 AI 族群，鎖定的【車用電子】三檔，龍頭股 (1319-TW) 東陽，收盤站穩七字頭大關

佳螢在 2023.8.31 專欄都有領先預告

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AI 股的回檔，加碼點到了嗎?

非 AI 股中可鎖定那些潛力股?

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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