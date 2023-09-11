【籌碼週報】法人關注PCB與散熱，市場資金轉往消費性電子供應鏈，14檔投信加碼一次看！

目前大盤處於區間箱型震盪之格局內，外資因美元指數強勁而對新興市場呈現相對資金流出。

產業部分，AI 仍為大趨勢。其餘可關注族群為第四季 intel 新平台與 PC、手機相關具備旺季之類股，傳產則可聚焦，航太、製鞋、成衣。本文帶你看投信上周買超較多的個股！

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.9.4-9.8)

上週投信積極買超統計檔數多達 20 檔，但其中有多檔幾乎為之前重複買超之標的繼續加碼 (如雙鴻、台燿、健鼎、穎威、啟碁、矽創、廣積)，篩出合計有 14 檔，其中其中電子股 13 檔、傳產股 1 檔。

可以發現 AI 目前的加碼集中於 PCB 與散熱零組件，整體資金開始有分散往其他題材與應用。其中最明顯的兩族群為記憶體 (群聯)、PC 與驅動顯示相關供應鏈 (瑞儀、矽創、瑞鼎、茂達、譜瑞、聯陽)，顯見法人資金開始進駐低位階且第四季有機會營運回升之 PC 相關應用。傳產則為製鞋的鈺齊。

法人認為，目前大盤處於區間箱型震盪之格局內，外資因為美元指數強勁而對新興市場呈現相對資金流出。但台股近期因高股息 ETF 資金募集進入台股，故相對應評價較低且具備殖利率之類股相對吸引投信買盤。產業部分，AI 仍為大趨勢，故拉回至合理價位之龍頭 AI 股仍可留意買點，當心追高。其餘可關注族群為第四季 intel 新平台與 PC、手機相關具備旺季之類股，傳產則可聚焦，航太、製鞋、成衣。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，群聯已於 8/30 出現過，上週累計價差 9.5%(上周亦於本文中有提醒)；金居與宏捷科於 8/30 首次出現，上週價差分別為 7.3%、3.1%。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

二、為什麼要看籌碼？

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

三、動能選股策略－觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視，主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀：如何跟著法人戰勝台股？【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看！)

由於投信基金有著績效壓力，它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效，所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加，我們可以找出近期具有動能的個股，做為選股策略。

（延伸閱讀：投信是什麼，連續買賣超如何影響股價？）

找出這些具備動能的公司後，配合技術指標進行觀察；也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況，由籌碼面出發、再透過基本面篩選，找到具備中長期價值的公司做投資。

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