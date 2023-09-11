〈台股盤前〉兩利空壓抑多頭 短線先看蘋果光亮度

AI 多頭降溫，台股受缺乏主流領盤、量縮影響下持續震盪整理，指數徘徊在季線與半年線之間，短線先看蘋果新機對電子股拉抬力道，以及 AI 是否再度回神，或有機會推升指數上攻。

台股周線收黑，外資及自營商持續站在賣方，其中外資賣超金額達 369.67 億元，自營商則賣超 196.66 億元，僅投信相挺加碼台股 155.9 億元，惟三大法人合計賣超 410.43 億元。

安聯投信認為，終端需求仍受到美國利率政策滯後效應所壓抑，目前消費性電子產品需求仍低於預期，主要需求還是倚靠企業的資本支出，但整體而言，預期在通膨放緩、升息步調放緩等方向不變下，今年基本面仍是帶動盤勢的主旋律。

至於本周將問市的蘋果新機，大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，儘管總經數據仍相對疲軟，但每次蘋果新機都會調漲價格，因此供應商對於消費力道並不樂觀，已經將備貨數量下修，因此蘋果新品發表對於台股供應鏈後市仍需觀察。

在 AI 題材部分，鄭翰紘則認為，AI 仍有強勁需求，台股無論是上游或是元件、組裝廠的相關企業，可望持續受惠。

安聯投信表示，現階段可聚焦有規格提升利基的產業，如伺服器、交換器、CPU；長期成長趨勢仍可持續關注 AI、車用電子、雲端伺服器、半導體供應鏈和高速傳輸等利基性主題。

