〈能源盤後〉市場聚焦供應收緊程度 壓過對需求面的擔憂 原油本周漲逾2%

原油期貨價格周五 (7 日) 漲逾 2%，全球基準原油期貨 Brent 創下今年最高收盤價，係因供應收緊引起的擔憂情緒壓過了市場對中國和全球經濟的需求擔憂。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 64 美分或 0.7%，收每桶 87.51 美元，最近月 WTI 本周上漲 2.3% 。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 73 美分或 0.8%，收每桶 90.65 美元，為最近月 Brent 自 11 月 16 日以降最高收盤價，本周上漲 2.4% 。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.65 美元，本周上漲 2.4% 。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 3.30 美元，本周上漲近 6.3% 。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 1%，收每百萬 Btu 2.61 美元，但本周仍有 5.8% 跌幅。

市場驅動力

WTI 原油期貨在連漲 9 日至今年最高點後，周四價格回落，Brent 原油期貨的連７日漲勢也同日止步

Sevens Report Research 分析師周五表示，由於沙俄宣布延長實施減產舉措至年底，石油市場轉而聚焦供應緊繃狀況，而不再是與經濟衰退相關的需求風險。

分析師認為，阻力最小的路徑是「在現貨市場緊繃的基本面上，以及技術突破至 2023 年新高上，原油價格走高。」

沙烏地阿拉伯周二宣布，每日減產 100 萬桶的舉措將延長實施 3 個月，直至 12 月底。俄羅斯同日也宣布，自願削減 30 萬桶 / 日的舉措將延用至 12 月底。此消息一出，周二原油便收登 11 月以來最高水準。

然而，根據 S&P Global Commodity Insights 的普氏能源資訊調查，石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 8 月原油產量增加 12 萬桶 / 日，達每日平均 4052 萬桶。報告顯示，伊朗、伊拉克和奈及利亞的產量增加，遠遠抵消沙俄擴大減產帶來的影響。

調查顯示，沙烏地阿拉伯 8 月原油產量為 895 萬桶 / 日，較上個月減少 10 萬桶 / 日，為 2021 年 5 月以來的最低水準。

與此同時，俄羅斯 8 月原油產量下降 2 萬桶 / 日，達每日 940 萬桶。俄羅斯 7 月承諾削減 50 萬桶 / 日供應量，但曾明確指稱是藉由降低出口量來削減對全球市場的供應，而非降低產量。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 周五報告指出，下周市場將密切關注國際能源署 (IEA)、石油輸出國組織(OPEC) 和美國能源情報局 (EIA) 的月報。

「IEA 迄今一直假設沙俄的自願減產將自 10 月開始逐步取消，第四季全球供應不及需求 130 萬桶 / 日。以接近 200 萬桶 / 日的赤字來說，可能幾乎與本季赤字一樣高。」她寫道。

「這將為價格提供良好的支撐，因為工業股將在未來幾個月內進一步低於 5 年平均水準。」

OPEC 和 EIA 將於下周二發布石油月報，而 IEA 的月報將於下周三公布。

