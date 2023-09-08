〈能源盤後〉油價自今年高點回落 但美庫存降逾600萬桶 抑制原油跌幅

原油期貨價格周四 (7 日) 收低，WTI 原油期貨在連漲 9 日至今年最高點後，價格回落。官方數據顯示，上周美國原油供應量減少 600 萬桶以上，有助於抑制油價跌幅。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 67 美分或 0.8%，收每桶 86.87 美元。

前一交易日，最近月 WTI 期貨連漲 9 日後，收登 11 月 11 日以來最高價，也是自 2019 年來最長單日漲勢。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 68 美分或近 0.8%，報每桶 89.92 美元。

前一交易日，最近月 Brent 期貨連續第七日收高，且收在 11 月 16 日以來最高收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.62 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 3.21 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲近 2.8%，收每百萬 Btu 2.58 美元。天然氣期貨在過去連續四個交易日下跌後，終於見漲。

供應數據

能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (9/1 止) 美國商業原油庫存減少 630 萬桶，為連續第四周庫存下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (9/1 止) 原油供應減少 560 萬桶。

美國石油協會周三晚間報告稱，上周國內原油供應量減少 550 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示：「原油出口持續強勁，目前已接近最大產能 (略高於 450 萬 / 日)，而成品油淨出口繼續保持在近 420 萬桶 / 日的季節性歷史高位，導致美國儘管需求疲弱，石油庫存仍下降。」

EIA 報告還顯示，上周汽油供應減少 270 萬桶，而餾分油庫存小幅增加 70 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油供應減少 84 萬桶，餾分油庫存不變。

EIA 報告指出，紐約商業交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周減少 180 萬桶。

StoneX 堪薩斯城能源團隊周四報告指出，石油輸出國組織的減產令全球原油供應收緊，整個 8 月份持續存在庫存減少趨勢，為市場提供了支撐力。

另外，EIA 周四公布，上周美國天然氣庫存增加 330 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣庫存增加 410 億立方英呎。

市場驅動力

沙烏地阿拉伯周二宣布，每日減產 100 萬桶的舉措將延長實施 3 個月，直至 12 月底。俄羅斯同日也宣布，自願削減 30 萬桶 / 日的舉措將延用至 12 月底。此消息一出，周二原油便收登 11 月以來最高水準。

Tyche 資本顧問公司經理人 Tariq Zahir 表示：「儘管最近原油價格已大幅上漲，但能源綜合體繼續走高。」他認為，原油價格出現任何疲弱點，都是增持的好時機，因為沙俄會延長減產措施至年底。

與此同時，DTN 的 Vincent 表示，交易者應該更加關注中國對 OPEC+ 延長削減原油供應後的反應。

「中國已經在增加石油產品出口配額，並可能開始大幅削減進口，因為中國趁上半年在低價期間進口，已積累到接近歷史最高的庫存。」

「當然，美國最即時、透明的石油數據仍是全球最重要報告，但中國未來幾個月的動向、如何利用其庫存等，對於價格的形成將越來越重要。」