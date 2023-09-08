創控8月營收寫今年新高 下半年迎旺季續強

創控 (6909-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收 0.54 億元，年增 183.48%，累計前 8 月營收 2.39 億元，年增 49.19%；受惠微汙染監控機台及維運服務需求上升，創控 8 月營收改寫歷史第四高與今年新高。

展望後市，董事長王禮鵬表示，半導體製程持續推進，晶圓線寬不斷縮小，受氣體分子沉積的影響就越明顯，此時微污染監控相當重要，可有助客戶良率表現，受惠客戶需求熱絡以及旺季效應，下半年營運將優於上半年，全年可望續創高。

創控此次也在 SEMI 展出台灣唯一微型 VOCs 精密檢測儀 MiTAP，把實驗室檢測等級的設備微型化搬至展場內，模擬現地即時、連續檢測的場景，且因應客戶新需求，發展「無人搬運車 (AGV) 」與「Smart FOUP」兩大應用平台。

王禮鵬指出，AGV 應用可將微型監控設備架設在廠區 AGV 中，透過繞行客戶廠區，精準掌握每個製程潔淨度變化，去年開始小量導入，預期在客戶滿意度提升下，將在後續逐步放量。

至於 Smart FOUP 平台，創控將分析設備結合自動化物料搬送系統 (AMHS)，檢測晶圓每個移動路徑，包含氣體潔淨度 (TVOCs)、溫度、濕度、震動等晶圓須注意環境條件。

創控 MiTAP 系列產品提供 Lab-to-Fab 氣體分子污染物 (AMC) 監測方案，憑藉「特定多項目標化合物分析」、「現地即時檢測」等技術，偵測極限達到大型實驗室標準等級，創造出兼具移動性、即時性、高頻率監測分析。