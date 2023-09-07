【量大強漲股整理】迎接九月份作帳行情啟動下，未來可留意那三大主流重點股呢?

沙國聯手俄羅斯減產，推高油價、2 年期美債殖利率突破 5%，連帶影響台走勢，今日開低走低，受權王 (2330-TW) 台積電拖累，終場下挫 119.02 點或 0.71%，收在 16619.14 點。

看一下三大法人: 外資賣超 178.61 億元；自營商同步提款 78.34 億元為連 6 賣；投信買超 38.02 億元，為連 26 買；三大法人合計賣超 218.92 億元

台股今天收量縮黑 K 棒，小破五日線及十日線、力守月線大關，在量能未出的情況之下，預期就是在半年線與季線之間來回區間震盪；消息面，雖然市場還會擔憂利率的問題，但從 Fed 釋出的訊息可知，11 月再升息一碼後，升息循環就將結束；籌碼面，可觀察到，近期官股投信同步買超，官股昨日由賣轉買，買超 25.94 億，投信買超 26 天，合計 736.47 億元，持續著墨季底的作帳及八月營收的財報行情，台股震盪回檔，法人有所著墨的股票，都能逆勢大盤，再創新高，目前將是【選股重於選市】的行情。

股票方面，AI 股因為輝達高檔拉回而呈現震盪，(3231-TW) 緯創、(2382-TW) 廣達，未出現大幅重挫，僅小跌而已，顯示 AI 概念股的短期賣壓已宣洩完畢，目前進入籌碼沉澱；權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌超過 1%，跌破半年線大關、(2317-TW) 鴻海 與 (2454-TW) 聯發科，都在平盤附近，蘋果受到北京當局出手打壓 iPhone 消息衝擊，股價跌 3.5%，但台股相關供應鏈，PA(8086-TW) 宏捷科，8 月營收 2.66 億，月增 14％年增 34％，改寫近 20 個月新高，投信

有所著墨，激勵股價再創新高，而連接器 (3217-TW) 優群，8 月營收為 3.28 億元，年增 64.30%，有亮眼表現，相對抗跌， 8 月營收強勢股，(3046-TW) 建碁、(8034-TW) 榮群，兩檔 8 月營收年增翻倍，股價亮燈漲停，其餘基本面亮麗的 (3363-TW) 上詮、(3228-TW) 金麗科，都逆勢走高；網通股 (6285-TW) 啟碁，全年營收續成長 穩坐網通千億營收股，更是強勢改寫新高，這些逆勢大盤可以創新高的股票，顯示出【營收的好壞】將決定股價未來的走勢。

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【上市量大上漲股】

(3046-TW) 建碁

(1324-TW) 地球

(2486-TW) 一詮

(3715-TW) 定穎投控

(1524-TW) 耿鼎

(1568-TW) 倉佑

(4977-TW) 眾達 - KY

(1618-TW) 合機

(3006-TW) 晶豪科

(8261-TW) 富鼎

(2390-TW) 云辰

(1307-TW) 三芳

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【上櫃量大上漲股】

(3213-TW) 茂訊

(4760-TW) 勤凱

(5344-TW) 立衛

(8034-TW) 榮群

(3363-TW) 上詮

(8930-TW) 青鋼

(4909-TW) 新復興

(3693-TW) 營邦

(4533-TW) 協易機

(3680-TW) 家登

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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