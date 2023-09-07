盤後速報 - 訊聯基因(4160)下週(9月14日)除權息0.96元，預估參考價41.54元

訊聯基因(4160-TW)下週(9月14日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.48元，股票股利0.48元，合計股利0.96元。
以今日(9月7日)收盤價44.00元計算，預估參考價為41.54元，權息值合計為2.46元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
訊聯基因(4160-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為1.基因檢測 2.分子診斷 3.生物技術服務。4.個人化醫療相關檢測服務 5.生物資訊服務 6.健康照護。近5日股價上漲0.22%，櫃買指數上漲2.15%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/14
|44.00
|0.4775
|1.09%
|0.4775
|2022/09/05
|25.1
|0.291
|1.16%
|0.0
|2020/08/04
|29.35
|0.6794
|2.31%
|0.0
|2019/08/05
|28.35
|0.626714
|2.21%
|0.0
|2018/08/02
|30.8
|0.404901
|1.31%
|0.0
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