盤後速報 - 訊聯基因(4160)下週(9月14日)除權息0.96元，預估參考價41.54元

訊聯基因(4160-TW)下週(9月14日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.48元，股票股利0.48元，合計股利0.96元。

以今日(9月7日)收盤價44.00元計算，預估參考價為41.54元，權息值合計為2.46元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊聯基因(4160-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為1.基因檢測 2.分子診斷 3.生物技術服務。4.個人化醫療相關檢測服務 5.生物資訊服務 6.健康照護。近5日股價上漲0.22%，櫃買指數上漲2.15%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/14 44.00 0.4775 1.09% 0.4775
2022/09/05 25.1 0.291 1.16% 0.0
2020/08/04 29.35 0.6794 2.31% 0.0
2019/08/05 28.35 0.626714 2.21% 0.0
2018/08/02 30.8 0.404901 1.31% 0.0

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