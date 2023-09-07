盤後速報 - 磐儀(3594)下週(9月14日)除息0.8元，預估參考價47.9元

磐儀(3594-TW)下週(9月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(9月7日)收盤價48.70元計算，預估參考價為47.9元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

磐儀(3594-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用主機控制板介面卡之研發裝配組合加工製造業務。電腦產品、電子零組件之研發裝配組合加工製造及買賣進出口業務。各種電子零組件與相關軟硬體及工業用控制器及傳感器之買賣。近5日股價上漲2.92%，櫃買指數上漲2.15%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/14 48.70 0.8 1.64% 0.0
2022/10/07 27.3 0.0949 0.35% 0.0
2021/10/27 21.85 0.0965 0.44% 0.0965
2020/09/25 26.1 0.0966 0.37% 0.1933
2019/09/10 24.0 0.1 0.42% 0.2

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