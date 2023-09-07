盤後速報 - 磐儀(3594)下週(9月14日)除息0.8元，預估參考價47.9元

磐儀(3594-TW)下週(9月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(9月7日)收盤價48.70元計算，預估參考價為47.9元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
磐儀(3594-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用主機控制板介面卡之研發裝配組合加工製造業務。電腦產品、電子零組件之研發裝配組合加工製造及買賣進出口業務。各種電子零組件與相關軟硬體及工業用控制器及傳感器之買賣。近5日股價上漲2.92%，櫃買指數上漲2.15%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/14
|48.70
|0.8
|1.64%
|0.0
|2022/10/07
|27.3
|0.0949
|0.35%
|0.0
|2021/10/27
|21.85
|0.0965
|0.44%
|0.0965
|2020/09/25
|26.1
|0.0966
|0.37%
|0.1933
|2019/09/10
|24.0
|0.1
|0.42%
|0.2
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