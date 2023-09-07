國產8月營收連二揚 科技廠辦需求仍有撐

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (7) 日公告 8 月營收，持續受惠受惠全台科技廊道建設，營收 17.58 億元，月增 4.2%、連二個月走揚，累計前 8 月營收 136.62 億元，約略持平去年同期。

國產表示，8 月國內混凝土本業營收來到 14.8 億元，年增 2.7%；累計前 8 月為 114.42 億元，年增 3.9%。合併營收若扣除去年售出中國常熟廠的比較基期因素，整體營運態勢相當穩健。

展望後續營運，國產認為，儘管房市受到政策影響，但是全台科技建設不停歇，除了南科、竹科寶山二期與銅鑼科等相關科技擴廠建設外，台積電進駐高雄楠梓園區展開新建工程，不僅帶動整個科技產業鏈蓬勃發展，也帶旺各地營建需求。

而因應台灣 8 月碳權交易所上路，為了接軌全球及配合科技產業的低碳需求，國產也積極佈局碳競爭力與綠色設計，繼獲得英國 BSI 的碳盤查國際認證之後，碳礦化混凝土也獲得台灣營建研究院 CETES 新材料新工法的國家級認證。

國產內部也建構優勢碳競爭力等營運發展，制定碳管理進程，將以「盤查」、「減量」、「抵換」、「碳中和」四步驟來達成，除了陸續進行混凝土產品的碳足跡計算，預計 2023 年底前完成 ISO 14067 查證及環保署碳足跡標籤申請。

此外，國產也透過採購低碳排原料、推動自廠與供應廠的節能減碳，同時研發負碳技術，如碳礦化混凝土，可從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中，該技術先前已取得台灣營建研究院 CETES 新材料新工法的國家級認證。