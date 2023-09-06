鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至-0.77元，預估目標價為89元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-0.77元上修至-0.77元，其中最高估值0.03元，最低估值-0.91元，預估目標價為89元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.03
|2.75
|3.57
|最低值
|-0.91
|-0.26
|0.55
|平均值
|-0.67
|1.19
|2.22
|中位數
|-0.77
|1.27
|2.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,404,640
|3,716,850
|4,321,620
|最低值
|1,920,000
|2,713,000
|3,011,000
|平均值
|2,222,130
|3,345,960
|3,862,210
|中位數
|2,298,000
|3,477,000
|4,254,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|0.07
|4.29
|3.75
|2.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
|2,206,902
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。