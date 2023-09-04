外資買超緯創最多 土洋法人同步調節面板雙虎

外資今 (4) 日買超台股 15.4 億元、台指期同步回補空單，現股方面，外資買超緯創 (3231-TW)7939 張最多，而面板雙虎不僅遭外資賣超 3.1 萬張，投信也同步調節。

三大法人今日合計買超台股 26.58 億元，外資買超 15.39 億元、投信買超 15.56 億元、自營商賣超 4.38 億元。台指期方面，外資回補空單 2614 口，淨空單降至 3490 口。

外資買超除了緯創外，還有毅嘉 (2402-TW)5459 張、光寶科 (2301-TW)5171 張、網通廠友訊 (2332-TW)、兆赫 (2485-TW)3647 張等。傳產則有長榮 (2603-TW)4727 張、中鋼 (2002-TW)4551 張、中石化 (1314-TW)4239 張、中華 (2204-TW)6645 張。

外資賣超最多現股則是矽統 (2363-TW)2.24 萬張，還有母公司聯電 (2303-TW)5412 張、面板雙虎友達 (2409-TW)2.02 萬張、群創 (3481-TW)1.09 萬張。傳產有大同 (2371-TW)2.1 萬張、台玻 (1802-TW)1.22 萬張、長榮航 (2616-TW)1.09 萬張等。

投信方面，買超最多的是聯電 4248 張、還有健鼎 (3044-TW)1822 張、宏捷科 (8086-TW)1644 張，以及日月光投控 (3711-TW)、聯強 (2347-TW)、緯創等各逾 1100 張等；另有航運股陽明 (2609-TW)3229 張、長榮 (2603-TW)1696 張，以及中華 1162 張。

投信今日賣超光寶科 6719 張最多、再來依序為技嘉 1264 張、友達 1000 張、中鋼 943 張、東元 (1504-TW)829 張，以及長榮航太 (2645-TW)、群創 (3481-TW) 等個股。