鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為28.4元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對第一金(2892-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.85元下修至1.81元，其中最高估值2.03元，最低估值1.69元，預估目標價為28.4元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 2.03 2.06 2.02
最低值 1.69 1.54 1.69
平均值 1.84 1.79 1.87
中位數 1.81 1.77 1.9

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 71,459,270 71,532,520 71,846,170
最低值 56,111,000 57,841,000 67,221,330
平均值 64,856,780 64,402,170 69,435,170
中位數 65,947,000 64,939,410 69,238,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.56 1.52 1.31 1.55
營業收入
(單位：新台幣千元)		 67,756,394 62,604,429 59,568,228 62,317,874

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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