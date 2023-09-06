鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為28.4元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對第一金(2892-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.85元下修至1.81元，其中最高估值2.03元，最低估值1.69元，預估目標價為28.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.03
|2.06
|2.02
|最低值
|1.69
|1.54
|1.69
|平均值
|1.84
|1.79
|1.87
|中位數
|1.81
|1.77
|1.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|71,459,270
|71,532,520
|71,846,170
|最低值
|56,111,000
|57,841,000
|67,221,330
|平均值
|64,856,780
|64,402,170
|69,435,170
|中位數
|65,947,000
|64,939,410
|69,238,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.56
|1.52
|1.31
|1.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,756,394
|62,604,429
|59,568,228
|62,317,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。