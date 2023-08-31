作帳Q3行情？投信連21買 創近半年來最長買超天數

由於 MSCI 台股權重「雙降一升」盤後生效，台股今 (31) 日處盤下震盪，加權指數終場下跌 85.31 點，收在 16634.51 點，成交值放大至 3474.24 億元，主要是因最後一盤爆出 864 億元的賣量，但三大法人合計僅賣超 33.93 億元，法人解讀，尤其投信連 21 買，逼近 2 月中旬來創下的連續買超天數，有積極作帳第三季的意味。

三大法人今日在集中市場共賣超 33.93 億元，其中，外資賣超 56.28 億元，投信買超 22.48 億元，連 21 買，顯然持續為第三季作帳布局，而自營商則小幅賣超 0.13 億元。

外資賣超前 10 大標的依序有台玻 (1802-TW)、長榮航 (2618-TW) 均超過 1.4 萬張，聯電 (2303-TW)、開發金 (2883-TW) 和台新金 (2887-TW)1.3 萬張，玉山金 (2884-TW)1.2 萬張，永豐金 (2890-TW) 和第一金 (2892-TW)1.1 萬張，臺企銀 (2834-TW) 和旺宏 (2337-TW) 均逾 1 萬張。

而外資買超前 10 大標的則有緯創 (3231-TW) 達 1 萬張，華泰 (2329-TW) 和大亞 (1609-TW) 均達 8000 張，矽統 (2363-TW)7500 張，群創 (3481-TW)、復華富時不動產 (00712-TW) 和潤泰新 (9945-TW) 均逾 5000 張，光寶科 (2301-TW)、廣達 (2382-TW) 和毅嘉 (2402-TW) 也在 4700 張上。

投信買超前 10 大標的則有技嘉 (2376-TW) 達 3000 張，聯茂 (6213-TW)2400 張，啟碁 (6285-TW)1800 張，聯電、長榮 (2603-TW)1400 張上下，開發金 1200 張，台光電 (2383-TW)、華邦電 (2344-TW)、元大金 (2885-TW) 和台玻均在 1000 張上。

投信賣超前 10 大標的為光寶科近 6500 張，臺企銀 5000 餘張，榮剛 (5009-TW) 和華南金在 4000 張上下，群創、永豐金 (2890-TW) 在 2000 張之上，仁寶 (2324-TW)1800 張，華通 (2313-TW) 和中信金 (2891-TW) 在 1500 張左右，中鋼 (2002-W)1300 餘張。

統一投顧指出，美國就業市場和十年期公債殖利率有降溫跡象，有利科技股評價重新回升，加上秋季為電子新品拉貨旺季，我國政府同步推友善外資資金彈性的政策，有助法人籌碼穩定。