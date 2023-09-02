〈能源盤後〉供應收緊 原油登今年最高價 WTI本周漲逾7%

由於供應緊縮提振價格，原油期貨價格周五 (31 日) 收登今年迄今最高價，美國基準的 WTI 原油期貨價格本周漲逾 7%。

中國一些基於調查的經濟活動數據也在美國市場 3 日連假前提供了支撐力。(美國周一勞動節休市)

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.92 美元或 2.3%，收每桶 85.55 美元，為 11 月 16 日以來最高收盤價。

本周最近月 WTI 原油上漲 7.2%，8 月份上漲 2.2%。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.72 美元或 2%，報每桶 88.55 美元，為 11 月 17 日以來最高收盤價。

本周最近月 Brent 原油上漲 5.5%，8 月份上漲 1.5%。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.59 美元，但本周收低 2%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 3.11 美元，本周收低 5%。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.1%，收每百萬 Btu 2.77 美元，但本周收高 4.1%。

市場驅動力

最近月 WTI 期貨和最近月 Brent 期貨價格 連續三個月上漲，逐漸擺脫先前對中國和房地產業疲軟經濟數據的擔憂情緒，以及美經濟數據強勁恐促使聯準會 (Fed) 進一步升息的擔憂情緒。

中國周五公布，8 月 Caixin 製造業 PMI 上升至 51，高於預期，表明情況正在改善且中國也降低了房屋頭期款要求。

凱投宏觀 (Capital Economics) 大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins 表示，雖然中國經濟增長前景黯淡，但 8 月的 OMI 指數提供一些鼓舞力道，即使並非大宗商品需求蓬勃發展的景象，但這顯示基礎設施支出已開始支持金屬需求，且石油需求高的運輸業活動仍然強勁。

周五公布的美國就業數據顯示 7 月就業增長放緩。

與此同時，Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 認為，近期美國經濟數據處於「相當剛剛好」的水準，支撐 Fed 利率政策「已到點」的理論，反過來增強經濟軟著陸的希望。

「最終這對成品油健康和可持續需求來說是正面前景，從而導致煉油廠對原油的強勁需求。」Richey 說。

根據彭博調查，市場廣泛預期沙烏地阿拉伯將延長其每日減產 100 萬桶的舉措至 10 月。

DTN 高階市場分析師 Troy Vincent 表示，由於沙烏地阿拉伯 8 月減產 100 萬桶 / 日，且可能延長減產措施至第四季，隨著我們邁向 2024 年，市場正「正確地在價格上反映出庫存收緊的前景」。

「目前的問題是，什麼會導致沙國停止減產？其中一個可能性是，俄羅斯不再自願減產，反而開始趁沙國放手而搶了過多市占。」

Vincent 預期進入第四季之際，美國的地緣政治壓力將對沙國的決策有更大的影響力。

