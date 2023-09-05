三因素影響 台灣8月外匯存底5654億美元 終止連10升

中央銀行今 (5) 日公布 8 月外匯存底金額為 5654.67 億美元，較 7 月減少 10.26 億美元，終止連續 10 個月上升，原因是主要貨幣兌美元貶值，加上央行今年以來首次進場調節穩定匯率，以及外資匯出等因素所致。

根據央行公布數據，8 月美元指數上漲 1.73%，歐元貶值 0.83%、英鎊貶值 1.03%、日元貶值 2.04%、人民幣貶值 2.04%、新台幣貶值 1.4%、澳幣貶值 2.86%。

蔡炯民表示，8 月外匯存底較 7 月下降，原因在於主要貨幣兌美元貶值，加上外資單月淨匯出 90 億美元，以及央行今年以來首次進場調節穩定匯率所致，但 8 月孳息也不少，因此外匯存底僅呈現小幅下降。

蔡炯民補充，外資 8 月淨匯出約 90 億美元，匯出金額是去 (2022) 年 10 月以來新高，事實上去年 9 月台股下跌、日元兌美元也貶至 150 元，當時央行也有進場調節，導致外匯存底下降 43.75 億美元。

蔡炯民指出，外資 8 月雖是淨匯出，但前 8 月仍大致平衡，且外資匯到股利是否匯出仍取決於對股市的預期，7、8 月股利旺季的因素有逐漸淡化現象，但對匯市的影響將逐漸變小。

至於美國聯準會的利率政策，蔡炯民說，從目前市場的評論來看，美國經濟應該不至於出現硬著陸，市場目前預期 9 月不會繼續升息，但 11 月升息與否則尚無一致性的看法，但從就業市場、通膨等數據來看，市場普面預期美國升息即將進入尾聲。

根據央行統計，外匯存底仍以中國居冠，截至 7 月底共 3 兆 2043 億美元；日本截至 7 月底 1 兆 1243 億美元；瑞士截至 7 月底 8032 億美元、台灣則以 5654.67 億美元排名第四。另外，沙烏地阿拉伯截至 7 月底為 4018 億美元、韓國截至 8 月底為 3939 億美元。