迎產業旺季 電聲元件廠致伸、美律8月營收小幅回溫

電聲元件雙雄受惠進入產業旺季，8 月營收小幅回溫，致伸 (4915-TW)8 月營收 51.98 億元，月增 3.66%、年減 30.04%；美律 (2439-TW)8 月營收 25.83 億元，月增 7.8%、年減 30.48%。

致伸累計前 8 月營收 409.54 億元，年減 22.71%。公司表示，近年營運目標以獲利為導向，因產品組合持續優化進而提升毛利率及營業利益率，第三季將優於上季。

隨著 AI 技術與邊緣運算應用逐漸擴展，致伸將受惠 AI 智慧安全監控技術日愈成熟，積極應用至行人安全、執法安全、交通運輸安全、社區安全及邊境管理等領域。此外，汽車電子 (ADAS/ AVAS)、AIoT(B2B) 視覺方案和 AR/VR/MR 等將陸續貢獻營收。

美律前 8 月營收 204.72 億元，年減 2.7%。第三季各產品表現上，耳機新品推出下，營收呈現季增、年減，其中頭戴式耳機需求不錯、電競耳機客戶雖然仍在調整庫存，不過展望較前兩季樂觀；TWS(真無線耳機) 今年第三季不會有舊機種，加上去年同期新舊機種同時出貨，墊高基期，業績呈現雙減。

揚聲器部分，隨著新手機進入量產，第三季營收將季增，但 NB 需求下滑業績較去年同期衰退。整體來看，第三季產品組合轉佳，毛利低於平均的揚聲器，營收占比會降至 27%，將推升第三季毛利率會比第二季 12.39% 高。