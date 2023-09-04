【量大強漲股整理】蘋果即將發表iphone15，可留意哪些蘋概股，列為口袋名單?

台股今日在電子權值股帶動下，大漲 144.75 點或 0.87%，收盤 16789.69 點，收在本日最高，成交量僅 2337 億元；櫃買指數漲 1.32 點，收 215 點，同樣是單日最高。

看一下三大法人: 外資買超 15.39 億元；投信買超 15.57 億元；自營商賣超 4.38 億元，三大法人合計買 26.58 億元。

美國勞工部公布 8 月非農就業人口新增 18.7 萬人，優於市場預期，同時失業率則上升 0.3%，來到 3.8%，勞動力市場放緩，可能降低聯準會升息的機率，道瓊指數上漲百點，台股受此消息激勵走高，重返 16750 點關卡，今日收量縮紅 K 棒，台股不僅站上五、十日、月均線之上，MACD 指標偏多，不過成交量低於 5 日均量 2840，代表市場觀望氣氛濃厚；後續可用之兵依舊很多，未來可留意的三大重點，第一、八月營收公布，第二 9/12 蘋果新機上市，第三 9/14 航太展登場，距離投信 Q3 作帳倒數計時，目前累積投信已買超 23 天，合計 641.48 億元，加碼力道越來越強勁，大盤朝季線方向的目標越來越近了，個股將有表現空間，值得期待。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，漲 9 元，轉強收高，來到 557 元、(2454-TW) 聯發科、(2303-TW) 聯電小漲；AI 概念股點火，(2382-TW) 廣達，漲 2.3%、(3231-TW) 緯創漲逾 3%；半導體族群有買單點火，(6531-TW) 愛普 *，攻上漲停；PCB 族群，(8358-TW) 金居，漲幅逾 2.7%；蘋果新機發表在即，概念股回神，(8086-TW) 宏捷科，經濟日報公告 Q3 拚積增雙位數，早盤直接亮燈漲停，創波段高點、(2436-TW) 偉詮電，盤中急拉漲停，改寫波段新高，連接器的，(3217-TW) 優群、(2392-TW) 正崴，都有不錯的表現。

而這些連接器的大廠! 佳螢在上周工商時報專欄都有領先預告

2023.9.1 上周五領先進場的鑽石股 -【紅不讓 = 8086 宏捷科】亮燈漲停! 再創新高

點名的【宏捷科 8086】更是噴出大漲亮燈漲停!

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鑽石股【紅不讓 = 8086 宏捷科】再創新高!

蘋果發表 IPHNE15 下，最有潛力的五檔蘋果概股分享

都在影片中公開分享給你知道!

今日影音

https://youtu.be/Nk9PNDv-DnY

9/4 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2204-TW) 中華

(5215-TW) 科嘉 - KY

(2436-TW) 偉詮電

(3014-TW) 聯陽

(1616-TW) 億泰

(6531-TW) 愛普 *

(9929-TW) 秋雨

(2816-TW) 旺旺保

(2458-TW) 義隆

(3338-TW) 泰碩

(9919-TW) 康那香

(3588-TW) 通嘉

9/4 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6122-TW) 擎邦

(8086-TW) 宏捷科

(8930-TW) 青鋼

(3567-TW) 逸昌

(6811-TW) 宏碁資訊

(4542-TW) 科嶠

(9950-TW) 萬國通

(5457-TW) 宣德

(3217-TW) 優群

(3324-TW) 雙鴻

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險