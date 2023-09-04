人造鑽石漸受婚禮市場歡迎 衝擊天然鑽石價格年跌40%

由於經濟逆勢打擊奢侈品消費，加上人造鑽石大行其道，原鑽的價格加速跌落，愈來愈多的消費者選擇以人工鑽石做為婚禮戒指，也使得在美國流行的一克拉或兩克拉新娘戒指中使用的寶石價格，跌幅比市場上的其他產品要大得多。

現在的問題是，此類天然鑽石的需求下降，是否代表著一種永久性的轉變，人造鑽石反而成為鑽石市場的主力。

在過去 12 個月裡，壟斷天然鑽石供應的開採商戴比爾斯 (De Beers) 已經將其主流產品—用於製造婚戒的 2-4 克拉原鑽價格下調 40%。僅 7 月份就降價超過 15%。

2022 年 6 月，此類原鑽的價格約為每克拉 1400 美元。到今年 7 月，已降至每克拉約 850 美元。這還是在戴比爾斯能壟斷市場、極力控制鑽石價格之下的結果。在脫離戴比爾斯控制的二級市場，原鑽價格還要比這個數字再低 10%。

交易員表示，戴比爾斯通常將大幅降價作為最後手段，而近期基準產品價格下跌的幅度，在投機泡沫崩潰之外是前所未有的。

戴比爾斯：經濟是主要原因

相比不可再生、開採成本高昂的天然鑽石。人造鑽石只需要在實驗室里花幾周時間就能製造，且物理結構和天然鑽石完全相同。

長期以來，人造鑽石替代天然鑽石的說法一直存在，但在過去十年多的時間裡，人造鑽石僅能蠶食價格較低的禮品市場，在婚慶等更高端、利潤更厚的市場進展有限。但這在過去 1-2 年已有所轉變。

行業領導者戴比爾斯強調，當前的疲軟是需求的自然下滑，因為疫情期間家庭購買力下降，使得價格實惠的訂婚戒指特別容易受到影響。與此同時，他們肯定人造鑽石的影響力，但不認為這是一種結構性轉變。

戴比爾斯鑽石貿易業務主管 Paul Rowley，確實有人造鑽石的影響，但真正的問題是宏觀經濟問題。戴比爾斯拒絕對鑽石的價格發表評論。

人造與天然鑽石價格拉大

這一趨勢明顯打擊戴比爾斯。 由於鑽石平均售價從每克拉 213 美元跌至每克拉 163 美元，戴比爾斯上半年利潤下降了 60% 以上，僅為 3.47 億美元。 其八月份的銷售額是今年以來最低的。

戴比爾斯的回應是給予買家額外的靈活性。據知情人士透露，他們可以將最多 50% 大於 1 克拉的鑽石合約採購，推遲到最晚今年底。

雖然人造鑽石目前超過了天然寶石的需求，但這一新興行業也正在被迫降價。

大約 5 年前，人造鑽石的售價比天然鑽石低 20% 左右，但現在，隨著零售商以更低的價格促銷，並且製造成本也降低了，這一數字已降低到 80% 左右。 曾經是。 僅今年 1 年，批發市場的拋光石價格就下跌了一半以上。

Rowley 認為，由於供應量的增加，人造鑽石價格下降，此後會穩定於一個水準。但從長遠看，它很難跟天然鑽石競爭，它太便宜了。他補充說，根本上它們是不同的產品，天然鑽石的有限性和稀有性，是它獨有的優勢。