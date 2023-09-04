〈陸港盤後〉中國出手救房市 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周一（4 日）收盤齊揚，滬指漲 1.4%，利多是中國政府出手救房市，北京、上海、廣州、深圳等一線大城先後宣布實施「認房不認貸」，且政府將設立民營經濟發展局，促進民營經濟。

滬指周一收盤大漲 1.4% 報 31,77.06 點，深成指漲 1.41% 報 10,611.74 點，創業板指漲 0.85% 報 2,118.03 點；兩市成交額合計人民幣 8,849 億元，較上一交易日增加約 1,400 億元；「北向資金」淨流入 68.84 億元。

家居類股大幅走高，煤炭、石油、鋼鐵、有色、化工等資源族群集體拉升，釀酒、保險、銀行、汽車等類股同步走高。

香港恒生指數周一收盤勁漲 2.51% 報 18,844.16 點，恒生科技指飆漲 3% 報 4,305.02 點。

北京市住房和城鄉建設委員會、中國人民銀行北京市分行、國家金融監督管理總局北京監管局在上周五宣布：「居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在本市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。本通知自印發之日起施行，原有政策與本通知不一致的，以本通知為準。」

廣深兩城也表示，民眾申請房貸時，家庭成員在當地名下無成套住宅者，不論是否已利用貸款購買過房子，金融機構均按首套房執行住宅信貸政策。在 8 月 18 日 0：00 後簽訂個人房貸者，廣州按「認房不認貸」執行，深圳則從 8 月 31 日起施行。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，「認房不認貸」政策，通俗來說，就是把更多購房群體和購房需求納入到首套房的認定標準中。換句話說，後續界定首套和二套房的標準，只看屋主在所在城市是否有房子。

除了釋放部分積壓需求外，「認房不認貸」落地也有望縮短購房者的決策周期。某央企上海營銷負責人表示，現在很多客戶是置換需求，手中二手房賣不掉，就會影響購買一手房的決定。



該營銷負責人說：「畢竟上海房價高，七成首付可能需要賣掉其他城市兩套房才能湊足，賣房、置換周期會因此拉長很多」。

此外，中國國家發展改革委周一表示，將成立一個專門工作機構，以促進民營經濟發展壯大。這是中國政府重振民營企業推出的最新政策。

國家發改委說，將在國家發展改革委內部設立民營經濟發展局，這個新機構會統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策。

