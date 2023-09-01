〈能源盤後〉供應收緊提供支撐力 原油月線連3個月上升

原油期貨價格周四 (31 日) 收高，WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨價格連續第三個月上漲，係因供應緊繃跡象提供了支撐力。

彭博一項調查顯示，25 名分析師和交易員中，有 20 人預期沙烏地阿拉伯延長其每日減產 100 萬桶的舉措至 10 月。另外，新聞報導稱俄羅斯可能會宣布與 OPEC+ 成員國減少石油供應的協議細節。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2 美元或近 2.5%，收每桶 83.63 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1 美元或 1.2%，報每桶 86.86 美元，該期貨今日收盤到期。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.59 美元或 1.9%，報每桶 86.83 美元，這是交易最活躍的 Brent 期貨。

根據道瓊市場數據，最近月 WTI 期貨價格 8 月上漲 2.2%、最近月 Brent 期貨價格 8 月上漲 1.5%，均為連續第三個月上漲。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.77 美元，8 月下跌近 5.6%，該期貨今日收盤到期。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 3.14 美元，8 月上漲 5.1%，該期貨今日收盤到期。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 1%，收每百萬 Btu 2.77 美元，8 月上漲 5.1%。

市場驅動力

夏季油價上漲的部分原因是沙烏地阿拉伯自 7 月開始自願減產 100 萬桶 / 日，但由於對全球經濟前景的擔憂，油價 8 月陷入停滯。中國疲軟的經濟數據與房地產業不景氣，令市場擔憂這全球第二大原油消費國的需求。

然而，Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，根據彭博調查，市場廣泛預期沙烏地阿拉伯將延長其每日減產 100 萬桶的舉措至 10 月。

Raj 認為，迄今一直抱持觀望態度的科威特和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 可能會加入沙烏地阿拉伯的行列。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (8/25 止) 美國商業原油庫存減少 1060 萬桶，為 EIA 公布的原油庫存數據連續第三周下降，也是自 7 月 28 日當周止以來最大單周下降程度。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 指出，過去五周美國商業原油庫存減少近 3400 萬桶。此外，儘管與去年同一周相較，美國釋出的戰略石油儲備 (SPR) 超過 1 億桶 (即 22%SPR)，但石油庫存仍僅年增 1.1%。

「過去 6 個交易日中有 5 個交易日油價上漲，漲幅接近 4%。隨著波動性降低，原油可能準備要大幅上漲。」Kuptsikevich 說。

上周原油價格跌破每桶 78 美元支撐位後出現逆轉，適逢所謂的「黃金交叉」出現，即 50 日移動均線 (MA) 自下方往上穿過 200 日 MA，這將提振市場情緒。

與此同時，EIA 周四公布，上周 (8/25 止) 美國天然氣庫存增加 320 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣庫存增加 300 億立方英呎。

天然氣價格走跌，但在 EIA 發布供應數據後上漲。

Velandera Energy 的 Raj 表示，天然氣交易重點是即將到來的冬季天氣，由於《Farmers’ Almanac》和《Old Farmers’ Almanac》均預測冬季氣溫低於正常水準，因此天然氣價格已經小幅上漲。