鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估下修至11.35元，預估目標價為192.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.45元下修至11.35元，其中最高估值12.72元，最低估值10.66元，預估目標價為192.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.72
|15.05
|16.5
|最低值
|10.66
|12.59
|14.22
|平均值
|11.48
|13.55
|15.52
|中位數
|11.35
|13.3
|15.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|186,256,000
|198,101,000
|221,218,000
|最低值
|172,686,000
|182,118,000
|198,472,870
|平均值
|178,393,120
|192,116,230
|208,823,290
|中位數
|178,036,860
|192,923,000
|206,779,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.79
|20.03
|6.61
|7.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|180,411,242
|201,810,152
|120,491,417
|118,527,273
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2377/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調升至192.5元，幅度約3.9%
- 盤後速報 - 微星(2377)次交易(28)日除息6.6元，參考價164.9元
- 【熱門話題】輝達強勁財測，盤後一度大漲8%，9檔輝達AI概念股一次看
- 微星智慧充電樁 年底有望通過歐美認證
- 盤後速報 - 微星(2377)下週(8月28日)除息6.6元，預估參考價163.9元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。