「獨立老」 不麻煩子女的銀髮養生村

根據內政部統計，台灣即將迎來有史以來最大的退休潮，過往最大一波的戰後嬰兒潮世代高達 378.3 萬人，今年起陸續到了法定退休年齡 65 歲，也意味著勞保基金的水庫進帳將越來越少，但提領越來越多，緊縮壓力正式來襲。

隨著高齡化趨勢來臨、不婚或不生的人越來越多，優質養老生活的養生村成為了銀髮族群的熱門選擇，畢竟人生已歷經了一段辛勤耕耘的打拼，退休時渴望過上舒適而充實的生活，不希望成為子女的負擔，國內越來越多的高端養生村或老人公寓受到矚目，成為許多長輩不居自宅的另個選擇。

飯店管理般的養生村

■ 提供專業醫療護理

在年齡增長時會面臨各種健康問題，這些養生村通常配備了專業的醫療設施和護理人員，能夠提供及時的醫療服務。這有助於老年人保持身體健康，並在疾病或急需時得到適時的治療。

■ 社會互動和支持的環境：

老年人常常面對孤獨感和社交隔離的問題，而住養生村能夠提供一個社區式的居住環境，讓老人們能夠互相交流、互相支持。這種社交互動有助於維持心理健康，減少孤獨感。

■ 專門設計的生活設施

通常設有老人友好型的交通和娛樂設施，且考慮到老年人的特殊需求，包括無障礙設施、適合老人活動的場所及飲食方面的考慮，從而讓老年人能夠舒適地生活，享受生活的樂趣。

■ 持續學習和參與

住養生村通常會組織各種文化、藝術、運動和娛樂活動，讓老人們保持活躍的身心狀態，繼續學習新知識或參與有趣的活動，這有助於延緩認知衰退，提升生活質量。

■ 減輕家庭的照顧負擔

銀髮族可能需要較多的照顧和關注，但對於家庭成員來說，照顧老人可能會帶來壓力和負擔，而養生村能夠提供專業的照顧，減輕了家庭的負擔，讓老人和家人都能夠更好地享受生活。

挑選養生村需注意

■ 價格收費不平價

建立住養生村是為了提供老年人一個舒適、安全且有質量的生活環境，品質與跟價格也是對等的，大多的養生村並不便宜，園內的設施齊全，又結合醫療資源，入住的保證金幾十萬到千萬不等，住宿費還另計，所以要居住到養生村，需符合老年人的經濟承受能力，這需要平衡提供高品質的生活設施和服務，同時確保價格不會過高，以免成為老年人的負擔。

■ 所在地點

大多養生村的地理位置是遠離嘈雜的城市區域，畢竟所佔的空間要大，還有醫療等設施進駐，但郊區周邊應該有基礎生活機能的店家，例如藥局、便利商店、超市等，選擇自然環境優美的地點有助於老年人享受寧靜和健康的生活，同時方便的交通也能確保居民能夠輕鬆地前往城市。

■ 內部設計

挑選時也要考慮到無障礙設施，方便老年人的室內外活動，此外居住環境應該安全、舒適，擁有寬敞的公共區域和綠化空間，促進社交互動和休閒活動。同步還有營運管理，是另一個關鍵考慮因素，養生村的管理團隊應該具備專業的護理和安全知識，提供 24 小時的醫療支援和緊急應對。

舒適是靠錢還來的 提早準備老後不擔心

因為有繳交保證金，大多養生村規定需要住滿 2 年才能解約，所以住不慣的話，錢還得先卡著，同時如果遇到漲價的情況也會依照契約的內容來規範。不過看過所有的養生村都知道要有個好的養護環境與生活品質是離不開錢這件事的，因此在現階段要有獨立、自我負責的想法，不期待也不讓自己成為子女或是社會的負擔，畢竟我們生來是獨自一個人來到世上，也會一個人離開，所以還是得要靠自己，就能把日子過好。

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文章來源：永誠資產管理處

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