〈貴金屬盤後〉Fed偏好通膨指標增溫 金價收低 8月共下跌逾2% 

黃金期貨周四 (31 日) 收低，主因是美國公布 7 月核心個人消費支出 (PCE) 通膨增溫，帶動美元回升並打壓金價。這也讓黃金 8 月跌幅擴大到超過 2%。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 7.10 美元或 0.4%，報每盎司 1965.90 美元，從周三處及得 8 月 4 日迄今高點回落。

道瓊市場數據顯示，金價 8 月共計下跌 2.2%。

聯準會 (Fed) 重視的通膨指標、美國 7 月核心 PCE 物價指數年升 4.2%，月升 0.2%，均符合市場預期，但 7 月年升幅略比 6 月的 4.1% 增溫。整體 PCE 物價指數則年升 3.3%，也比 6 月的 3% 回升。

數據公布後，美元走強，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4% 至 103.594，打壓以美元計價的黃金。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金在通膨數據公布後遭到「溫和的向下修正」，並在本周稍早上漲後進入整理。但他認為，黃金和白銀的多頭仍然認為有上行空間。

黃金期貨本周仍累計上漲逾 1%，使年初迄今漲幅擴大到約 7.7%。

黃金本周從美國疲弱的經濟數據中獲得支撐，包括周二的 JOLTS 職缺，以及周三的 ADP 民間新增就業數據。這些數據導致美元和美債殖利率拉回，進而助長黃金的氣勢。

當殖利率下滑，持有黃金這類不貲息資產的機會成本相對降低，因而有利於價格。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，黃金處在另一波反彈，主因是某些負面的經濟數據、美債殖利率下滑，以及對 Fed 再次升息的預期轉弱。

但目前判斷這股漲勢是否屬實仍為時過早，而且看起來動能仍嫌「稚嫩和脆弱」，儘管目前確實有一些因素，讓人相信金價能進一步上攻。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，預期 Fed 9 月 20 日升息 1 碼的機率已經下滑。

投資人再度開始預測起這波升息循環的終點，雖然對降息的預測沒有先前熱烈。

Lundin 指出，整體而言，大型資金仍認為這波升息循環即將走到尾聲，而下依次貨幣蹭惡的重大轉變，將讓金價攻高，並導致美元的相對價值下滑。

本周重頭戲仍是預定周五公布的 8 月非農就業報告。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 說：「假如美國就業市場出現更加疲軟的跡象，金價就有上攻的空間。然而，即使就中長期來說，這些漲勢依然有限，因為就算 Fed 不再升息，利率仍會保持在高點一段時間。」

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