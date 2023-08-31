〈能源盤後〉美庫存減少近1100萬桶 WTI原油收於逾兩周高點

原油期貨價格周三 (30 日) 收登逾兩周高點，WTI 原油期貨創下 3 月以來最長的單日上漲趨勢，係因美官方報告顯示，上周原油庫存減少近 1100 萬桶。

交易者也等待有關颶風「伊達利亞」對佛州附近墨西哥灣沿岸能源運營和需求影響的消息，並關注與加彭 (Gabon) 軍事政變相關的事態發展。加彭是非洲最大的石油生產國之一，也是石油輸出國組織 (OPEC) 的成員。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 47 美分或 0.6%，收每桶 81.63 美元。

此為最近月 WTI 期貨自 8 月 14 日以來的最高收盤價，也是連續第五日收高，根據道瓊市場數據，此為 3 月來最長單日漲勢。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 37 美分或 0.4%，報每桶 85.86 美元。

此為最近月 Brent 原油期貨自 8 月 14 日以來的最高收盤價。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 33 美分或 0.4%，報每桶 85.24 美元，這是交易最活躍的 Brent 期貨。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.81 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.5%，收每加侖 3.10 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 5%，收每百萬 Btu 2.80 美元。

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周(8/25 止) 美國商業原油庫存減少 1060 萬桶，為 EIA 公布的原油庫存數據連續第三周下降，也是自 7 月 28 日當周止以來最大單周下降程度。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存減少 520 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存減少 1150 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「原油出口和煉油廠運行力道持續強勁，讓原油庫存非常紮實的下降。」

EIA 報告還顯示，上周汽油供應減少 20 萬桶、餾分油庫存增加 120 萬桶。

分析師此前預測，上周汽油庫存減少 60 萬桶、餾分油庫存減少 140 萬桶。

Smith 認為，煉油廠問題將影響下周數據，但颶風活動的影響應該不大，或許會提振產品需求，因為消費者可能趕在颶風「伊達利亞」衝擊佛州之前，先行加滿油箱並備妥應急發電機。

EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣紐約商業交易所交割中心的原油庫存上周減少 150 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 庫存增加 60 萬桶。

颶風伊達利亞和加彭軍事政變

颶風伊達利亞周三下午以三級風暴的形式登陸佛州西海岸， 隨後橫穿佐治亞州東南部。

據新聞報導，石油生產商雪佛龍 (CVX-US) 周二表示，因應颶風，公司已自墨西哥灣兩個石油平台上撤離非必要人員，並下令第三個石油平台全員撤離。

高級市場分析師 Phil Flynn 周三報告指出，雖然墨西哥灣部分石油作業因高度謹慎而採取疏散人員的行動，但該風暴軌跡表明，煉油廠或生產可能不會受到明顯的影響。

分析人士稱，加彭迄今尚未有石油生產中斷跡象。加彭軍方正試圖推翻總統選舉的結果。

TotalEnergies (TTE-US) 和 Maurel & Prom (MAU-US) 為在該國開展業務的西方石油公司。

立能源專家兼 Energy Outlook Advisors 管理合夥人 Anas Alhajji 周三表示，由於加彭石油產量較小，沒有特定市場，對全球石油市場的影響有限，唯獨以色列將受影響，以色列現在必須尋找其他供應商。此外，沙烏地阿拉伯和其他國家近期的減產舉措都是自願行為，因此加彭若產量減少，可由這些國家縮小減產規模補回。