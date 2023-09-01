避免罹癌保險無法理賠 挑選保單有眉角

罹癌治療沒住院保險賠不賠成熱議話題，壽險業者除呼籲民眾應定期檢視保單內容外，如有能力許可，也可考慮挑選有癌症醫療支援給付的壽險商品，透過保險分散風險。

部分癌友為減輕門診用藥費用負擔，向醫院請求非必要的住院治療，而針對癌症治療資源被濫用的情況，壽險公會表示，民眾想要獲得更好的癌症治療保障，建議購買罹癌即給付的癌症險或是有提供標靶藥物治療保障的相關商品。

AIA 友邦人壽總經理侯文成說，癌症治療已發展成不必住院，口服用藥或門診治療即可，而部分舊式癌症醫療險保障內容，多以住院、手術、化療、放射治療等傳統技術，做為定額計次的給付範圍。

但以最新的精準醫療如免疫療法、標靶治療、質子或重粒子治療等，因未被列入給付項目而無法獲得理賠，因此即便投保罹癌即給付的癌症保險，也須注意保額是否足夠。

以早期投保的癌症險來說，大多只提供 2% 到 10% 保額的初次罹癌保險金，然而治療效果越好、治療成本也越昂貴，除非當初購買的保障額度夠高，否則能領取的理賠金額恐怕不夠因應治療費用，進而限縮防癌保單分散風險的功能。

AIA 友邦人壽建議，民眾可依自身需求並審視經濟能力，挑選有癌症醫療應援給付的多功能壽險商品，守護健康的同時又兼顧傳承功能。

以「友邦人壽雙享保利率變動型終身保險」為例，以單筆給付高額癌症 (重度) 應援保險金為主要訴求，提供罹癌保戶，在第 4 保單年度起可請領總保額 50% 的給付，剩餘總保額 50% 可繼續增值且傳承給家人。

除提供罹癌時有選擇精準醫療的本錢，該張保單也適合有「資產配置」需求的中高資產族群，也有機會隨著時間累積得回饋分享金使資產增長，強化資產傳承的效益，且身故保險金可約定分期定期給付。

