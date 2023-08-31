中國多家全國性銀行 傳9/1再調降存款掛牌利率

多名知情人士透露，中國多家全國性商業銀行周五（1 日）起擬下調存款掛牌利率，時隔不到三個月再度調降利率，以因應自身經營需要和市場形勢。

據《證券時報》報導，相較於 6 月，此次存款利率調降幅度普遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。兩家國有大型銀行和一家股份制銀行 9 月起將下調定期存款掛牌利率，其中 1 年期調降 10 個基點，2 年期降 20 個基點，3 年期、5 年期定期存款掛牌利率下調 25 個基點。

事實上，銀行業者對此早有準備。一名股份行分支機構人士透露，內部在本周初就以非正式形式通知即將調降存款利率，要求分支機構抓緊月末時點，增強存款吸收力道。

亦有國有大型銀行分行人士表示，在存款利率下調預期下，為做好月末存款工作，該行追加大額存單投放額度，趕在利率再度調整前爭攬行外資金。

對於此番存款利率下調，市場亦有充分預期。存款自律定價機制要求自律機制成員銀行參考以 10 年期公債殖利率為代表的債券市場利率和以 1 年期貸款市場報價利率（LPR）為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水準。8 月最新 LPR 報價顯示，1 年期 LPR 為 3.45%，較上月降 10 個基點。

此外，此次多家全國性銀行再度下調存款掛牌利率，是在淨息差不斷縮小的背景下，根據自身經營需要進行調整。中國人民銀行在 8 月 17 日發布的《2023 年第 2 季中國貨幣政策執行報告》顯示，「中國商業銀行資產規模和利潤總量逐步擴大，但淨息差和資產利潤率處下降趨勢。考慮到金融周期和經濟周期往往不完全同步，銀行信貸風險暴露需要一段時間，應有一定的財力準備和風險緩衝。允許銀行通過合理方式維持自身穩健經營，可以提升其持續支持實體經濟發展能力。」