達亞兩醫材客戶完成認證、放量 明年營收高雙位數跳增

醫材廠達亞 (6762-TW) 受到客戶量產時程遞延，以及新廠進行新機種驗證，將衝擊今年下半年營收、全年僅小幅成長，不過明年在手術機器人完成認證與量產、胰島素注射針也放量，明年全年營收將高雙位數成長、2025 年則進入成長高峰期。

針對今年營運，副總魏鴻文坦言，今年下半年不會很好，主因是部分機種量產時程遞延，加上從 7 月開始產品陸續轉移至新廠並進行重新認證，預計 10 月陸續完成。

產品營收分布來看，手術機器人占 38%、心臟及心血管手術器材占 17%、婦科及泌尿科手術器材占 17%、洗腎醫療占 8%、基因診斷占 5%、連續式血糖監測隨身裝置及自動化胰島素給藥系統占 5%。

魏鴻文表示，明年手術機器人與連續式血糖監測隨身裝置及自動化胰島素給藥系統會是最大成長動能，其中手術機器人目前生產 111 件零組件，今年上半年開始小批量生產新設計產品，提供給臨床試驗使用，預計明年會完成產品認證，2025 年則會大量出貨。

另外，胰島素給藥系統，目前雙方正在進行產品認證，預計明年第一季完成、第二季量產。據了解，達亞明年會先出貨 100 萬套、2025 年跳增 600 萬套、2027 年增至 2500 萬套。

除了胰島素給藥系統訂單倍增外，另一客戶 Bigfoot 的胰島素注射筆今年第四季也將在新廠完成認證，預期兩項產品挹注下，明年連續式血糖監測隨身裝置及自動化胰島素給藥系統營收占比將跳增至 30%。

整體來看，達亞隨著客戶產品完成新廠認證與放量，明年營收有望呈現高雙位數成長，獲利同步成長；2025 年營收、獲利再創新高。