奈米醫材今年營收優於去年 預裝式人工水晶體明年Q4取證

奈米醫材 (6612-TW) 今 (26) 日參加櫃買中心業績發表會，總經理李威聯 (William Lee) 表示，隨著醫材銷貨收入持續增加，預期今年營收將優於去年；子公司碩創 (上海) 旗下預裝式人工水晶體有望明年第四季取證，以及上市連續雷射撕囊設備，將進一步推升營運成長。

奈米醫材核心產品聚焦在白內障與屈光手術，產品包括連續性雷射撕囊設備、人工水晶體、人工水晶體植入器、高階醫材表面塗層等；營收項目則有三大類別，分別為技術服務、權利金與醫材銷貨收入。

李威聯指出，2019 年開始積極提升醫材銷貨比重，今年第一季已經攀升至 30%，隨著人工水晶體銷售量持續提升，目標未來營收占比可以過半，目前該毛利率約 50-60%，另外，技術服務主要提供產品塗層服務，毛利率達到 80%。

子公司碩創 (上海) 已經完成單焦預裝式人工水晶體臨床試驗，預計今年第三季完成臨床試驗報告，後續將進入產品註冊階段，最快明年第四季取得認證上市。

李威聯說明，目前預裝式人工水晶占整體市場規模約 20%，由於該產品是結合人工水晶體與植入器，使用上較為方便，預期未來市場規模將持續增加，不過目前還是有生產成本高等相關問題。

歐盟近年針對醫療器材提出新醫療器材法 MDR，要求已上市的醫材產品要重新執行臨床與認證，李威聯坦言，目前公司的產品也正在執行臨床與申請認證中，此舉也讓費用略為增加。