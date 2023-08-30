〈能源盤後〉颶風伊達利亞襲擊佛州 WTI油價登逾一周高點

原油期貨價格周二 (29 日) 攀升，WTI 原油期貨收登一周以上高點，係因颶風伊達利亞 (Idalia) 對佛州造成能源市場運營風險，進而提振油價。然而，對能源需求的持續擔憂限制了油價上漲空間。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.06 美元或 1.3%，收每桶 81.16 美元，為最近月期貨自 8 月 18 日以來最高收盤價。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.07 美元或 1.3%，報每桶 85.49 美元，約近 2 周來最高收盤價。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.04 美元或 1.2%，報每桶 84.91 美元，這是交易最活躍的 Brent 期貨。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.79 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.2%，收每加侖 3.21 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.9%，收每百萬 Btu 2.56 美元，該期貨今日收盤到期。

市場驅動力

國家颶風中心 (NHC) 周二上午示警，颶風「伊達利亞」正在增強，其核心在佛州大本德地區 (Big Bend) 陸上移動時恐產生足以威脅生命的破壞性強風。

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周二報告指出：「該颶風預計對海灣遠東地區的原油生產影響不大，但預計會影響成品油市場的局部需求。」

今年夏季石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 削減供應，激勵原油價格上漲。沙烏地阿拉伯自 7 月起自願追加減產 100 萬桶 / 日，預計持續至 9 月底，此舉被市場認為是油價特殊支撐力。

然而，對全球經濟前景的擔憂限制了上行空間。中國今年眾多經濟數據令人失望，且其房地產行業陷入困境，越來越令人擔憂這全球第二大原油消費國的需求。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 認為，中國經濟似乎主導影響油價的經濟消息面，而其消息看跌，同時伊朗和委內瑞拉獲解除制裁的進展相當緩慢，此外，夏日駕駛季將進入尾聲。

種種原因令 Lynch 預期本周油價走跌，「可能會下跌幾美元，但基於國際能源署的預測，未來幾個月的收緊政策預計可防止油價劇烈大跌。」

能源資訊署 (EIA) 周三上午將發布美國每周石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (8/25) 原油供應減少 520 萬桶，汽油供應減少 60 萬桶，餾分油供應減少 140 萬桶。