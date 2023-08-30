鼎炫-KY上半年每股純益4.38元 總經理將由傅秀月出任

衡器暨專業 EMI 材料廠商鼎炫 - KY(8499-TW) 最新財報出爐，2023 年上半年受消費電子去化庫存的不利因素影響下，上半年稅後純益爲 2.27 億元，年減 38.77%，每股純益爲 4.38 元，同時，鼎炫 - KY 今 (30) 日也公布重大人事案，由董事長胞姐傅秀月出任總經理，自 9 月 1 日生效。

鼎炫 - KY 在今年 3 月 24 日通過由財務長康再鑫出任總經理，原總經理傅青炫則免兼並專任董事長，但康再鑫出任總經理 5 個多月後請辭，並在 9 月 1 日生效，新任總經理將改由傅秀月出任。

鼎炫 - KY2023 年第二季營收爲 5.12 億元，毛利率 41.13%，季增 0.17 個百分點，年增 0.73 個百分點，稅後純益爲 1.5 億元，季增 93.32%，年減 13.55%，每股純益爲 2.89 元。

鼎炫 - KY2023 年上半年營收爲 9 億元，毛利率爲 41.06%，年減 4.88 個百分點，稅後純益爲 2.27 億元，年減 38.77%，每股純益爲 4.38 元。

雖全球消費性電子終端需求趨緩，但鼎炫認為長期而言，仍樂觀看待 5G 技術滲透率愈趨普及，對於消費性電子朝向輕薄、高頻、高效需求，以及汽車電子化趨勢發展，對於材料屏蔽、散熱技術需求門檻提升。以集團近年深化 5G、汽車領域相關材料開發投入，持續完善多樣產品線，且為提升 EMI 材料事業長期競爭力與營運動能。