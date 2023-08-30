嘉里大榮新物流中心11月啟用 迎Q4旺季

嘉里大榮 (2608-TW) 今 (30) 日召開法說會時指出，新設的汐止物流中心預計於 11 月啟用，而其中的醫藥生技物流樓層則於明 (2024) 年第 2 季啟用，至於前鎮營業所則於明年 4 月初全面啟用，均將添營運新動能；嘉里大榮將醫藥物流、冷鏈服務、高科技物流和零擔快遞服務列為主要成長動能。

嘉里大榮全台共有 190 個據點，物流中心達 11 座，營業站所 92 個，營業車輛 3350 台。

嘉里大榮說明，上半年合併營收年減 8.79%，主因貨運運輸受 B2B 景氣相對不熱絡影響，不過，第四季為傳統貨運旺季，有助營運動能升溫。

展望後市，嘉里大榮表示，汐止物流中心預計 11 月啟用，而高雄新建的前鎮營業所，則在明年 4 月啟動。

嘉里大榮已設定四大成長動能，分別為 (1) 醫藥物流將從開放型醫藥物流公司，推展商流服務，為客戶提供完整的 SPD(Supply,Processing,Distribution) 供應鏈管理。

(2) 冷鏈服務搭配自動化倉儲料架及低溫配送貨櫃碼頭等專業設備，嚴格管控低溫貨物溫度履歷，確保消費者食品安全。

(3) 隨著高科技產業回台擴廠，增加科學園區高科技電子產業供應鏈的保稅物流倉配服務需求。

(4) 將強化都會型快遞配送體系，滿足消費大眾快速配送服務需求。