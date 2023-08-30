沃旭能源獲星展等15家銀行 簽署250億元永續績效連結聯貸

離岸風電場沃旭能源 250 億元聯貸案獲得星展銀行等共 15 家銀行支持。主要參貸行星展銀行宣布與沃旭簽署「永續績效連結循環融資案」，貸款期間追蹤沃旭相關永續指標，並視績效達成度給予相應的優惠貸款利率。

星展銀行表示，沃旭能源「永續績效連結循環融資案」所籌措的資金，將用於投入包括離岸風電、綠能、環境議題等相關投資，星展銀行 (台灣) 將於貸款期間追蹤沃旭相關永續指標，並視績效達成度給予相應的優惠貸款利率。

星展銀行表示，看好沃旭擁有超過 30 年在各國建置離岸風場的執行實績，以及橫跨開發、建造、運維的全方位商業模式，星展銀行 (台灣) 與沃旭聯手，為台灣發展綠能及邁向淨零排放做出貢獻。

星展銀行 (台灣) 企業及機構銀行負責人羅綸有表示，平衡商業利益與永續發展的思維已是企業經營趨勢，星展銀依循「負責任的銀行」、「負責任的企業營運」、「創造超越銀行業的影響力」三大永續策略主軸積極將永續與金融本業結合，持續挹注再生能源和綠色金融產業的發展。

星展銀行 (台灣) 表示，對永續金融業務的融資金額已突破新台幣 880 億元；此外，集團自 2018 年起擔任台灣首座離岸風力發電廠聯貸主辦行起，迄今已支持 13 件大型綠色能源專案融資，持續為在地風電及太陽光電產業提供融資支持。