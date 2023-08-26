星展併花旗消金後傳工時違法超時 全金聯將具名檢舉要求勞檢

星展銀行併花旗銀消金業務後亂象頻傳。全金聯今 (26) 日指出，併購後首周有部分的分行員工工時違法破表，嚴重違反勞基法的工時相關規定，將協助員工向各縣市勞工行政主管機關具名檢舉，要求進行勞動檢查。

星展銀併購花旗消金後，除傳出 APP 當機、銀行帳戶無法登入等問題，引發客戶抱怨連連，現在連自家員工也跳出來控訴工時過長，有違勞基法工時規定，26 日甫成立的星展工會也呼籲，公司應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，更向主管機關喊話，要求重視相關問題。

星展工會新任理事長廖重一表示，合併初期有紛擾可以理解，但星展併花旗消金迄今已過 2 周，惟分行系統改善有限、客戶資訊誤植甚多、員工反映問題得不到解決，讓第一線主管與員工承受客戶極大壓力。

廖重一直指，星展銀行應儘速優化系統、加強員工教育訓練並盡速補足人力缺口、核實客戶正確資訊等，避免業務人員銷售時因客戶資訊錯置而產生法規上的風險。

在工時超時部分，全金聯則秀出申訴資料指稱，銀行合併後第一周至少有 15 家分行嚴重違反勞動基準法的工時相關規定，違法態樣包括：超時工作 12 小時以上、甚至直至隔天零時之後才關門，以及連續數天都是晚上 11 時以後才關門。

全金聯質疑，星展銀行沒有依法給付加班費給這些辛苦的員工，將協助星展銀員工向各縣市勞工行政主管機關具名檢舉相關違法問題，要求主管機關應即刻進行勞動檢查。

全金聯認為，星展銀行顯有壓榨剝削勞工之嫌，將另向勞動部及金管會陳情，要求主動查明星展銀行無視台灣法令、違法亂紀的問題。