〈高端新冠疫苗授權〉股價攻漲停委買高掛1.6萬張 基亞、云辰同步亮燈

高端疫苗 (6547-TW) 自主開發的新冠疫苗，為全球首家授權 WHO 計畫單位 C-TAP 與聯合國公衛組織單位 MPP，國際能見度大幅提升，激勵今 (30) 日股價跳空漲停，委買單高掛 1.6 萬張；同集團的基亞 (3176-TW)、云辰 (2390-TW) 同步攻上漲停。

高端疫苗國際事業發展處副總 Paul F. Torkehagen(唐克漢) 表示，C-TAP 是由世界衛生組織 (WHO) 和哥斯大黎加政府於 2020 年 5 月發起的計劃，並得到 WHO 44 個會員國、聯合國開發計劃署 (UNDP)、國際藥品採購機制 (Unitaid)、聯合國艾滋病規劃署 (UNAIDS) 以及藥品專利池 (MPP) 等機構支援。

其中，C-TAP 主要是加快 COVID-19 疫苗的技術共享，來促進全球對抗 COVID-19 疫情。而高端與 C-TAP 已達成協議，將與全球共享 COVID-19 疫苗配方、生產技術和經驗，以及人員培訓。

根據雙方合約，若未來高端 COVID-19 疫苗透過 MPP 授權給其他第三方單位或其他開發中國家，將可先取得簽約金，後續高端會協助建立技術平台與建廠，疫苗商業化後可再認列分潤金。

唐克漢強調，參與此計畫是響應 WHO 可以達到疫苗當地生產目標，由於全球許多國家期望建立疫苗產業，不過很多開發中國家很少有自有疫苗廠。