三能-KY上半年營收及獲利同步成長 Q3營運續強

烘焙設備廠三能 - KY(6671-TW) 今 (30) 日公布最新財報，2023 年上半年稅後純益 8549 萬元，年增 37.84%，每股純益 1.41 元，三能 - KY 的今年第一季及第二季獲利表現都優於去年同期，預期第三季營運可維持第二季成長趨勢。

三能 - KY2023 年第二季營收 5.18 億元，毛利率 39%，季增 1.32 個百分點，年增 3.74 個百分點，單季稅後純益爲 5430 萬元，季增 74.09%，年增 42.24%，每股純益 0.89 元。

三能 - KY2023 年上半年營收 9.15 億元，毛利率 38.43%，年增 2.34 個百分點，2023 年上半年稅後純益 8549 萬元，年增 37.84%，每股純益 1.41 元，

三能 - KY 主管指出，2023 上半年營收僅比去年同期微幅成長，毛利率增長主因是成本控制得宜、產品組合調整、調高部分訂製品單價，相較營收增幅，毛利率呈顯著大幅成長。

三能 - KY 指出，三能推出露營炊具新品牌「三能 SANNENG OUTDOOR」，預計 9 月至第四季同步在兩岸推出產品，初期還在推廣階段，實際接單情況，還很難評估。三能 - KY 樂觀第三季營運有望維持今年第二季成長趨勢，2023 年下半年營收及獲利較去年同期成長。