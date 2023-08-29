〈能源盤後〉市場評估中國能源需求、墨西哥灣風暴 原油收盤漲跌互現

原油期貨價格周一 (28 日) 收盤漲跌不一，美國基準的 WTI 原油期貨價格上漲，但全球基準的 Brent 原油期貨價格小跌。

今日交易之際，投資者正評估中國為提振落後經濟而採取的最新舉措，並監測熱帶風暴伊達利亞 (Idalia) 對墨西哥灣地區原油和產品產量及需求的潛在威脅。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 27 美分或 0.3%，收每桶 80.10 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格小幅下跌 6 美分或近 0.1%，報每桶 84.42 美元。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 8 美分或 0.1%，報每桶 83.87 美元，這是交易最活躍的 Brent 期貨。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 2.80 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 3.20 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 2.58 美元，該期貨周二收盤到期。

市場驅動力

在中國財政部和中國股市監管機構推出措施，以激發股票購買興趣後，石油期貨受到提振。這些措施包括：對證券交易印花稅減半徵收，限制 A 股企業大股東減持股份的行為等。

對中國經濟及其能源需求的擔憂一直令石油價格承壓，但最新消息有助於提振中國的石油需求前景。

與此同時，國家颶風中心 (NHC) 表示，熱帶風暴伊達利亞周日已在墨西哥灣形成，有可能以颶風之姿登陸美國南部。

對於原油市場而言，雖然風暴可能會擾亂墨西哥灣的部分作業，但高級市場分析師 Phil Flynn 周一報告指出，「目前為止，風暴對需求的威脅似乎大於對供應的威脅。」

「潛在短期需求的破壞，以及我們即將進入需求淡季的事實，可能會掩蓋支撐石油和產品市場瘋狂看漲的基本面。我們仍然認為進入冬季價格存在重大上行風險，並試圖利用任何短期疲軟來進行長期對沖。」

與此同時，Citgo 石油公司和佛州官方周日警告稱，Citgo 佛州 Tampa 碼頭供應的加油站，其出售的燃油可能受到柴油污染。

上周五原油期貨價格雖然收高，但在結束連 7 周漲勢後，上周已連續第二周下跌。先前 7 周漲勢動力來自 OPEC 產油國的減產支撐，例如沙烏地阿拉伯 7 月起實施每日減產 100 桶的計畫，且該計畫至少持續執行至 9 月底。

Ipek 瑞訊銀行高級分析師 Ozkardeskaya 報告指出：「與過去兩年的交易量相比，自 7 月以來石油交易量出現異常下降，部分原因是需求擔憂減弱和汽油庫存下降，但也由於 OPEC 供應減少，導致石油市場收緊。」

「然而，儘管中國需求疲弱，但需求仍將創下新紀錄。OPEC 也將繼續限制供應，以推高油價。因此，我們處於結構性積極的價格環境中，儘管油價任何過度上漲都將加劇通膨預期和升息預期，並在中期限制上行空間。」