拜登政府公布首批10種Medicare價格談判藥物

拜登政府周二 (29 日) 公布首批 10 種處方藥將接受製造商和醫療保險 (Medicare) 之間的價格談判，讓美國老年人更負擔得起昂貴的藥物。

去年拜登總統的《降低通膨法案》獲兩黨支持投票通過，賦予醫療保險直接與製造商商定藥品價格的權力，這在醫療保險計畫近 60 年的歷史上尚屬首見。第一輪藥品的商定價格計劃於 2026 年生效。

今年進行初步談判的 10 種藥物如下：

醫療保險談判是拜登政府控制美國藥品成本上漲努力的核心。國會中的民主黨人和消費者權益團體長期以來一直在推動這個變革，因為全美許多老年人都難以負擔醫療費用。

但製藥業認為這一過程對其營收成長、獲利和藥物創新構成威脅。 默克和嬌生公司等製藥商和支持者一直想破壞談判，近幾個月至少提起 8 起訴訟，試圖宣布其違憲。

周二列出的藥物是醫療保險 D 部分支出最高的 50 種藥物之一，該部分涵蓋老年人在零售藥房配藥的處方藥。

根據醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 的數據，從 2022 年 6 月 1 日到 2023 年 5 月 31 日，這 10 種藥物占 D 部分處方藥總成本 505 億美元中的約 20%。

這些藥物在沒有學名藥競爭對手的情況下已經上市至少 7 年，對於疫苗等生物製品來說，已經上市 11 年。

根據 CMS 的情況說明書，醫療保險 D 部分在這些藥物中花費最多的是 Eliquis，達 165 億美元。超過 370 萬名參與者使用了血液稀釋劑。

此外，Jardiance 大約花費了 70 億美元；Xarelto 花費了 60 億美元；Januvia 花費了 40 億美元。

根據健康政策研究組織 KFF 的數據，醫療保險承保人數約 6600 萬美國人，目前有 5050 萬名患者參加了 D 部分計畫。

製藥商必須在 10 月 1 日之前簽署加入談判的協議。然後 CMS 將於 2024 年 2 月向製造商提出初步報價，這些公司有一個月的時間接受或還價。

談判將於 2024 年 8 月結束，商定的價格將於 2024 年 9 月 1 日公布。降價後的價格要到 2026 年 1 月才會生效。

如果製藥商拒絕談判，它必須繳納高達其藥品在美國銷售額 95% 的消費稅，或者從醫療保險和醫療補助市場撤回其所有產品。

製藥業聲稱，罰款最高可達藥品每日收入的 1900%。

經過第一輪談判後，CMS 可以就 2027 年另外 15 種藥物的價格進行談判，並在 2028 年再談判 15 種藥物的價格。從 2029 年及以後開始，每年談判的藥物數量將增加到 20 種。

美國退休人員協會公共政策研究所處方藥政策負責人普爾維思 (Leigh Purvis) 表示：「要記住談判過程是累進性的，這一點非常重要。」「到 2029 年時可能會談判多達 60 種藥物。」

CMS 目前僅選擇醫療保險 D 部分藥物作為前兩年談判的目標。到 2028 年，它將增加更多醫療保險 B 部分承保的專門藥物，這些藥物通常由醫生管理。

根據國會預算辦公室估計，藥品價格談判預計將在 10 年內為醫療保險節省 985 億美元。