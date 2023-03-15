美國政府針對首批Medicare藥物實施處分規定 藥價漲幅不得超過通膨率

美國政府周三 (15 日) 宣布，將對 27 種藥物進行通膨罰款，此舉將使投保 Medicare 者的自付費用減少 2 美元，最高可達每劑 390 美元。

拜登總統簽署的《降低通貨膨脹法案》包括一項懲罰製藥商的條款，因為製藥商在政府的 Medicare 健保計劃中向殘疾人或 65 歲及以上長者收取的價格上漲速度比通貨膨脹率更快。

白宮國內政策顧問賴斯 (Susan Rice) 在新聞發布會上告訴記者，「從 4 月 1 日開始，Medicare 受益人將為價格上漲快於通貨膨脹的 B 部分藥物支付較低的共同負擔。」

白宮在情況說明書中表示，該名單包括艾伯維 (ABBV-US) 的重量級關節炎藥物 Humira、吉利德科學 (GILD-US) 的 Car-T 癌症療法 Yescarta 和 Seagen (SGEN-US) 的標靶癌症療法 Padcev。

將價格提高到高於通貨膨脹率的製藥商將被要求以回扣的形式向 Medicare 支付差額。未能支付回扣者將面臨相當於回扣金額 125% 的罰款。

政府將在 2025 年開始向業者開具退稅發票，但 Medicare 將於 4 月開始減少會員的自付費用。

富國銀行分析師 Mohit Bansal 在研究報告中表示，目前對製藥商的直接影響似乎很小。然而，該公告是「政府向產業發出訊號，挑明它對遏制藥品價格上漲是認真的。我們懷疑業者可能會因此而更加謹慎地提高價格。」

Medicare 於 2022 年 10 月開始檢討 Medicare B 部分藥物的價格上漲情況，這些藥物通常在醫院使用，是複雜的生物藥劑或獨家廠商能夠生產。

政府將逐季更新藥物清單。

從 2019 年到 2020 年，Medicare 涵蓋的所有藥物中有一半價格漲幅超過通貨膨脹率，當年平均為 1%。其中三分之一上漲超過 7.5%。

賴斯說，衛生與公眾服務部 (HHS) 也將於周三 (15 日) 發布關於其醫療保險處方藥談判程序如何運作的初步指南。