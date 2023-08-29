鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至9.61元，預估目標價為200元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.58元上修至9.61元，其中最高估值11.1元，最低估值9.49元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.1
|13.76
|16.79
|最低值
|9.49
|12.5
|15.05
|平均值
|9.93
|13.08
|15.71
|中位數
|9.61
|13.12
|15.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|62,551,780
|74,351,150
|84,608,560
|最低值
|57,054,120
|67,172,000
|71,562,000
|平均值
|60,123,910
|69,646,940
|78,874,740
|中位數
|60,066,000
|68,874,940
|79,664,190
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.8
|11.15
|11.65
|11.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|65,784,237
|62,999,989
|55,547,908
|54,450,944
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)目標價調升至200元，幅度約7.53%
- 投信近5日買超個股
- 投信近3日買超個股
- 〈台股盤前〉小反彈走勢後 多方正待這「信號」出現再揮強棒
- 台廠PCB產值今年恐衰退 工研院：明年恢復成長且估達8.1%幅度
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。