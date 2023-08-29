鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至9.61元，預估目標價為200元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.58元上修至9.61元，其中最高估值11.1元，最低估值9.49元，預估目標價為200元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 11.1 13.76 16.79
最低值 9.49 12.5 15.05
平均值 9.93 13.08 15.71
中位數 9.61 13.12 15.5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 62,551,780 74,351,150 84,608,560
最低值 57,054,120 67,172,000 71,562,000
平均值 60,123,910 69,646,940 78,874,740
中位數 60,066,000 68,874,940 79,664,190

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.8 11.15 11.65 11.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		 65,784,237 62,999,989 55,547,908 54,450,944

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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