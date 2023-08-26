〈能源盤後〉鮑爾談話後油價收高 但原油仍連2周下跌

原油期貨價格周五 (25 日) 收高，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在全球央行年會發表談話後，美元一度激漲，爾後漲幅收斂。然而，原油期貨上周結束連 7 周漲勢後，本周已連續第二周下跌。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 78 美分或 1%，收每桶 79.83 美元，但本周收低 1%。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.12 美元或 1.3%，報每桶 84.48 美元，該期貨價格本周收低 0.4%。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 0.7%，報每桶 83.95 美元，這是交易最活躍的 Brent 期貨。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 2.876 美元，本周收高 1.9%。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.8%，收每加侖 3.308 美元，本周收高 4.7%。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.8%，收每百萬 Btu 2.54 美元，但本周仍下跌 0.4%。

市場驅動力

在懷俄明州 Jackson Hole 舉行的全球央行年會上，鮑爾發表的演說被分析師和經濟學家廣泛視為「鷹派」，但以進一步收緊貨幣政策來說，又沒有一些市場參與者所認為的那樣激進。

經濟學家表示，鮑爾為進一步升息設定更高的標準，但同時警告通膨依然過高。

鮑爾發表演說後，美元反彈，ICE 美元指數一度高達 104.45，創 6 月初以來新高，但隨後漲勢消退，午後交易該指數僅上升 0.1%。

美元走強不利美元計價的大宗商品價格，因為會墊高使用其他貨幣者的機會成本。

原油價格繼 7 月上漲後，因全球第二大石油消費國中國的需求令人擔憂，8 月原油價格回落，但油價格在一定程度上仍受到供應削減的支撐，其中包括沙烏地阿拉伯自 7 月起減產 100 萬桶 / 日，且至少持續減產至 9 月底。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告指出，近期的經濟數據並不鼓舞市場，各國央行維持鷹派立場，年底恐進一步加劇此壓力，但隨著產油國持續削減供應，尤其是沙烏地阿拉伯和俄羅斯每月自願減產的額度，市場正受到支撐，分析師認為 Brent 原油價格可能在 80 美元以上、更高的新交易區間。

然而，其他地方供應增加的前景是 8 月油價疲軟的基調。



德國商銀大宗商品策略師 Barbara Lambrecht 表示，“希望寄託在委內瑞拉、伊朗和伊拉克身上。

根據美媒周三報導，美官員正起草一項提案，倘若委內瑞拉走向自由公正的總統選舉，美國將放鬆對其石油出口的制裁。

Lambrecht 指出，自春季以來，伊朗的日產量已增加 35 萬桶，最近出口量超過 200 萬桶 / 日。

倘若下周末起開始發布的產量預測確認 8 月增產趨勢仍持續，那麼即使 OPEC 供應量偏低，油價也可能進一步下跌。

根據油田服務公司貝克休斯的數據，美國石油鑽井平台數量本周減少 8 座，達 512 座，較一年前同期減少 93 座。