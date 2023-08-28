實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 08/28 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8112 至上 08/30 上市增資 08/24-08/28 5950 38.00 38.00 永豐金 01 08/29 236327 2641 正德 08/30 上櫃增資 08/24-08/28 2550 14.20 14.20 台中銀 01 08/29 37665 5227 立凱-KY 09/01 第一現增 08/28-08/30 1105 43.00 43.00 康和 01 08/31 6491 晶碩 09/04 上市增資 08/29-08/31 680 310.00 310.00 富邦 01 09/01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。