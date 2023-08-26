聯德控股-KY上半年EPS 0.18元 下半年業績可望逐季攀高

聯德控股 - KY(4912-TW) 今 (26) 日公布最新財報，2023 年第二季營收及獲利自首季的谷底回升，單季稅後純益 990 萬元，季增 6.91 倍，年減 91.57%，每股純益爲 0.16 元，上半年稅後純益 1151 萬元，年減 95.28%，每股純益 0.18 元，聯德控股 - KY 看好下半年營收逐季成長，將有優於上半年的業績表現，並切入 AI 伺服器相關零組件供應鏈。

聯德控股 - KY 在今 (2023) 年第二季營收 10.48 億元，毛利率 22.29%，季減 2.36 個百分點，年增 5.03 個百分點，單季稅後純益 990 萬元，季增 6.91 倍，年減 91.57%，每股純益爲 0.16 元。

聯德控股 - KY 在 2023 年上半年營收爲 19.78 億元，毛利率 23.4%，年增 4.99 個百分點上半年稅後純益 1151 萬元，年減 95.28%，每股純益 0.18 元。

聯德控股 - KY 今年第二季營收及獲利自第一季的谷底回升，公司看好健身器材客戶庫存去化完畢、恢復拉貨動能且車用零組件穩定增長，下半年營收可望較上半年與去年同期回升，將逐季增長，法人估，聯德控股 - KY 在 2023 年下半年營收將較上半年增逾 2 成。

聯德控股 - KY 自 2022 年下半年遭遇健身器材庫存調整，加上 3C 等需求遞延，今年第一季營運處於谷底，預估下半年營收可望逐季回升，法人指出，聯德控 - KY 有 AI 伺服器散熱、滑軌新專案在開發之中，明年營運可望恢復成長。

聯德控股 - KY 擬發行國內無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 4 億元，由富邦證券主辦，並已向金管會送件。

聯德控股 - KY 的 2023 年 7 月營收爲 3.7 億元，爲今年次高，月增 0.41%，年減 26.99%，2023 年 1-7 月營收爲 23.5 億元，年減 41.17%。