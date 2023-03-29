聯德控股-KY擬投資1.52億元赴墨設廠 Q4將投產

沖壓件大廠聯德控股 - KY(4912-TW) 除持續在江蘇昆山擴廠外，今 (29) 日並宣布，為超前部署電動車和自動駕駛為重點的汽車行業戰略定位，董事會已核准啟動 500 萬美元 (新台幣 1.52 億元) 資本支出案，將在墨西哥克雷塔羅建立新的生產基地，預計今年第 4 季投產。

聯德控股 - KY 指出，墨西哥擴廠將有助於提升公司在汽車產業的市占率，尤其是隨著電動車和自動駕駛的成長趨勢，將使公司在市場復甦時，能掌握跳躍性成長先機，並為未來發展奠定基礎，進一步提升公司於沖壓業務優勢。

目前包括台表科 (6278-TW) 等電子相關產業及台灣 EMS 廠，都鎖定墨西哥進行投資以掌握電動車等產業的商機。

同時，聯德控股 - KY 也將於今年擴增中國大陸昆山廠區的生產規模，以就近服務中國大陸區之汽車行業客戶對沖壓業務的需求增加。目前，聯德控股 - KY 持續優先發展汽車行業內的電動車和自動駕駛的客戶群，並在互聯健身行業智能數位健身訓練設備業務的客戶群持續深耕，以及專注於 3C 行業之雲計算和智能設備的客戶群擴展。

同時，聯德控股 - KY 也已取得汽車客戶在電動車和自動駕駛相關領域的多項新品項以及在健身產業客戶的訂單，也顯示聯德控股 - KY 在產品研發及生產製造的實力獲得認可。