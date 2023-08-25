〈能源盤後〉OPEC恐須擴大減產 美有意放鬆委內瑞拉制裁 原油小漲

原油期貨價格周四 (24 日) 收高，美國基準原油期貨 WTI 價格自前一日觸及的 1 個月低點小幅回彈。

花旗集團認為，石油輸出國組織 (OPEC) 可能需要進一步減產，該消息支撐油價，但報導稱美國可能放鬆對委內瑞拉的制裁，以及能源需求前景持續令人擔憂，這兩點限制了油價漲幅。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 16 美分或 0.2%，收每桶 79.05 美元，自周三觸及的 7 月 26 日以來最低點小幅回彈。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 15 美分或 0.2%，報每桶 83.36 美元，該最近月 Brent 周三收在 8 月 2 日以來的最低點。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.78 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 3.16 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.9%，收每百萬 Btu 2.52 美元。

市場驅動力

《彭博社》周四報導，花旗集團大宗商品研究主管 Ed Morse 受訪時表示，OPEC 可能需要考慮進一步削減石油產量，因為一些過去拖累產量的 OPEC 成員國已轉為產量增長的來源。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，自 OPEC+ 3 月底減產令市場大感意外後，任何提及 OPEC+ 政策的行為都會引發空頭回補，導致 4 月起期貨價格出現每桶 5 美元的大缺口。對站錯邊的投機者來說，好幾美元的價差乃至今年高點帶來的痛苦依然歷歷在目。

與此同時，費城聯邦儲備銀行 (Fed) 行長 Patrick Harker 周四指出，Fed 可能已將利率提高到足以讓通膨率在未來幾年降至疫情前 2% 左右的水準。

Richey 認為，Harker 較為鴿派的評論可能緩解一些投資者對升息的擔憂。

然而，美媒報導，當局正起草一項提案，倘若委內瑞拉邁向自由公正的總統選舉，美國將放鬆對該國石油出口的制裁。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 周四報告指出，放鬆對委內瑞拉石油出口的制裁，就可讓重質混合油更順利出口，該混合油的柴油產量非常好，而柴油目前全球供應不足。如此一來，在邁向冬季之際，柴油供應將有所改善。

EIA 周三的供應報告指出，上周餾分油 (含柴油) 供應量增加 90 萬桶，但 Flynn 指出，這仍比每年此時的 5 年平均水準少 16%。他補充，有些人質疑，就算解除制裁，委內瑞能是否有能力快速增產到足以產生重大影響的水準。

總體而言，油價處於夏季漲潮中，本季迄今油價走高，係因市場對全球經濟前景越來越有信心，以及 OPEC + 的減產舉措。然而，由於對中國經濟的擔憂，8 月油價回落。

與此同時，EIA 周四公布，上周 (8/18 止) 美國天然氣供應量增加 180 億立方英呎，低於分析師預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 290 億立方英呎。